Топ-5 фейков о коронавирусе от либеральных СМИ

Москва, 23 марта. Российские власти предпринимают решительные меры по недопущению распространения в стране коронавируса, россияне проявляют ответственность и самоизолируются, чтобы снизить угрозу. Однако либеральные СМИ и одиозные персонажи вроде олигарха Михаила Ходорковского и Алексея Навального решили использовать ситуацию для разжигания паники.

Проплаченные Западом СМИ опубликовали массу фейковых материалов о том, что якобы власти «скрывают» реальное положение дел с коронавирусом в стране. Но попытки создать панику оказались тщетными, российские либералы вновь не справились с поручением западных спонсоров.

Глава так называемого «Альянс врачей» Анастасия Васильева регулярно публикует ложные сведения о распространении заболевания в России. При этом ей оказывается значительная поддержка с Запада, в том числе и информационная. Финансист, основатель Hermitage Capital Management Уильям Браудер в Twitter поделился записью «Альянса врачей» о том, что якобы «правительство РФ скрывает истину».

Еще один фейк о коронавирусе появился на радио «Эхо Москвы». Политолог Валерий Соловей в эфире радиостанции заявил, что в России якобы более 1,6 тысячи случаев смерти от коронавируса, а число заболевших превышает 130 тысяч. На ложное заявление политолога обратила внимание Генпрокуратура РФ. Роскомнадзор потребовал удалить материал, СМИ грозит штраф в 500 тысяч рублей, а против Соловья заведено административное дело.

«Эхо Москвы» отличилось и еще одним фейком ― ведущий радиостанции Сергей Асланян опубликовал снимок якобы из московского супермаркета, где люди стоят в очередях с полными тележками. Журналист написал, что на него странно смотрели из-за того, что он взял только хлеб. На деле же оказалось, что снимок сделан в турецком супермаркете. Низкопробный фейк был быстро разоблачен.

Олигарх Михаил Ходорковский и подконтрольное ему «МБХ Медиа» утверждают, что в России якобы гораздо больше случаев заражения коронавирусом. Более того, «МБХ Медиа» написало, что якобы и жертв трагедий в Беслане и «Зимней вишне» в Кемерово было больше.

Вбросами про коронавирус отличились и пранкеры. Житель Тюмени опубликовал в соцсети видео, на котором люди в спецзащите ловят человека в общественном месте и уводят его. Видео оказалось постановочным. Его создатель получил пять суток ареста.

Журналист и общественный деятель Александр Малькевич призвал в условиях сложной ситуации, сложившейся в связи с пандемией COVID-19, максимально жестко пресекать распространение фейков и вбросов, особенно злонамеренных, сеющих панику. Для этого Малькевич предлагает внести соответствующие изменения в законодательство РФ.