Лиза Галкина в клетчатых кюлотах показала домашнее дефиле

Москва, 23 марта. Юная наследница певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина Лиза устроила дома импровизированное дефиле «в модном прикиде». Подиумный проход девочки появился в Instagram.

«Наша красотка в модном прикиде от своей подружки», — написал Галкин, опубликовавший видео.

Шестилетняя Лиза часто демонстрирует родителям свои нарды, а те, в свою очередь, делятся ими с поклонниками. В начале новой недели девочка вновь решила показать свой модный образ.

На этот раз она отдала предпочтение российскому бренду Стефании Пинягиной. Лиза примерила актуальные клетчатые кюлоты с белой футболкой, накинув поверх нее черную косуху в байкерском стиле. Обувь модница выбрала на плоской подошве, а пушистые волосы решила заплести в косу. В таком образе она уверенно прошлась по замку, держа руки в карманах.

В своем возрасте наследница известных артистов уже имеет настоящий модельный опыт. Лиза участвовала в модных показах дочери российского кутюрье Валентина Юдашкина Галины, которая занимается выпуском коллекций детской одежды.

Видео с новым домашним дефиле Лизы появилось в одном из фан-аккаунтов девочки в социальной сети. Маленькая модель восхитила пользователей, и они оставили в комментариях множество комплиментов.

«Лизонька, милая и прекрасная!»; «Шикардос!»; «Красотулечка во всех прикидах»; «Красивая девочка», «Модница! Красотулька!»; «Класс. Лизе все к лицу», — прокомментировали пост подписчики.

Ранее «кокетка» Лиза умилила пользователей Instagram демонстрацией вечернего платья. Девочка кружилась по дому в черном платье в пол, украшенном весенними цветами, показывая свой наряд знаменитому папе, а тот решил поделиться с поклонниками.