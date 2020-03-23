Шишкина рассказала, как будучи депутатом ЗакСа смогла купить землю в Финляндии

Санкт-Петербург, 23 марта. Секретарь Союза журналистов Петербурга и Ленобласти, экс-депутат городского ЗакСа Марина Шишкина подтвердила, что имеет недвижимость в Финляндии. Это земельный участок площадью в один гектар.

Согласно данным в декларации о доходах экс-депутата за 2015 год, на этой территории расположены два жилых дома. Специалисты в сфере недвижимости оценивают такой участок в Европе примерно в 130 тыс. евро.

«Дача указана еще с 2011 года в декларациях. А вообще эта недвижимость у меня в собственности с 2008 года. Поэтому, в чем тут новелла сейчас, я не могу понять», — сказала Шишкина в комментарии изданию Inforeactor.

Она подчеркнула, что никогда не скрывала, что у нее есть недвижимость в Финляндии, купленная 12 лет назад в кредит и на законные деньги (во время работы в ЗакСе доход Шишкиной составлял 180 тыс. рублей в месяц. — Прим. ФАН). По ее словам, еще будучи депутатом городского парламента, она была одной из немногих, кто декларировал свою дорогостоящую недвижимость.

В ответ на вопрос, собирается ли она баллотироваться в ЗакС в 2021 году, Шишкина не смогла дать однозначный ответ.

«Не знаю, пока официального решения на этот счет у меня нет», — призналась она.

Прокомментировала Шишкина и обсуждение поправки в Конституцию РФ, которая запрещает чиновникам иметь недвижимость за границей.