В Роскомнадзоре пояснили, почему НТВ может не маркировать передачи возрастными знаками

В Роскомнадзоре заявили, что телеканал НТВ, ряд программы которого не имеет никаких знаков возрастных категорий(«0+», «6+» и так далее), закон не нарушает, так как эти передачи выходят в прямом эфире. Следовательно, они попадают под исключение.

Телеканалы ушли в «молчанку»

Федеральное агентство новостей обратило внимание на то, что три программы НТВ, явно не предназначенные для юного зрителя, — «Обзор. Чрезвычайное происшествие» («ЧП»), «Место встречи» и «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым», — не пронумерованы знаками возрастной классификации информационной продукции, как того требует федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

В связи с этим мы обратились с запросом в пресс-службу НТВ. Не получив ответа по электронной почте, позвонили и услышали такой ответ: «Если мы посчитаем нужным, то прокомментируем». На телеканале в итоге комментировать не посчитали нужным.

ФАН также решил выяснить, как обстоит дело с соблюдением вышеупомянутого закона на двух других ведущих федеральных каналах. На «Первом» сказали, что комментарий давать не будут, а на «России 1» предпочли вообще никак не отвечать на запрос.

Одновременно был сделан запрос и в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций — с просьбой дать свою оценку тому, что некоторые программы НТВ не промаркированы.

«Данные передачи выходят в прямом эфире и попадают под исключение в соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 11 436-ФЗ «О защите детей…», — ответили ФАН в Роскомнадзоре. — Выложенные на сайте НТВ записи телеэфиров этих передач промаркированы знаком «16+».

Вышеупомянутый пункт 2 части 4 статьи 11 федерального закона гласит следующее: «Оборот информационной продукции, содержащей информацию, предусмотренную статьей 5 настоящего Федерального закона, без знака информационной продукции не допускается, за исключением: телепрограмм, телепередач, транслируемых в эфире без предварительной записи».

Следует заметить, что близкие по содержанию и тематике, например, к «Месту встречи», передачи «Время покажет» (Первый канал) и «60 минут» («Россия 1») тоже напрямую выходят в эфир, но при этом они знаками категорий информационной продукции отмечены — «16+» и «12+» соответственно.

В статье 5 федерального закона говорится о многих видах информации, которая причиняет вред здоровью и (или) развитию детей. Если коротко, то это порнография, нецензурная брань, насилие, жестокость, наркотики, алкоголь, табакокурение и так далее.

Во МХАТе все строго

Возрастная маркировка охватывает, как известно, не только то, что показывают телеканалы, но и продукцию в других творческих сферах — кинематографе, театре, балете, а также в рекламе.

Рассказать о своем отношении к нормам закона Федеральное агентство новостей попросило заслуженного артиста РФ, художественного руководителя Ярославского тетра драмы имени Ф. Волкова и заместителя худрука МХАТ имени Горького по творческой работе Сергея Пускепалиса.

«Этим обязательно надо заниматься — для того, чтобы не ставить в совершенно неловкое положение ни зрителей, ни творцов, — сказал он. — Потому что у каждого произведения действительно есть все-таки какая-то своя воспитательная или возрастная база».

Во-первых, такая маркировка сразу дает зрителям понимание, что, допустим, с малышами не следует ходить на какой-то спектакль, считает заслуженный артист. И не потому, что те не готовы к этому, а потому что могут чего-то не понять из того, что происходит, допустим, на сцене.

«Мне кажется, это такие очень важные договоренности между зрителями и творцами, — отметил собеседник ФАН. — У последних есть понимание по ограничению аудитории — если они хотят очень серьезно поговорить и использовать другие, более радикальные или выразительные средства, то должны понимать, что маркировка как бы уточняет этот круг».

По словам Пускепалиса, например, во МХАТе с этим делом все строго.

«У нас есть комиссия, которая состоит из уважаемых людей, профессоров, — подчеркнул он. — Они приходят, смотрят спектакли, и мы понимаем, что да, это вот «12+», а это — «16+». Или, так сказать, вообще без ограничений. Мне кажется, это правильно».

В свое время уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей посетовала, что в нашей стране практически нет продукции именно для подростков.

«Есть контент для детей до 10 лет, даже меньше — до 6 лет: для малышей — мультики, мини-передачи, а дальше — ничего», — сказала она.

По словам Кузнецовой, продюсеры, включая Александра Цекало, и представители культурной сферы заинтересованы в том, чтобы создавать такой контент — «подростковое кино, передачи, где дети найдут ответы на свои вопросы». И им, возможно, не придется смотреть передачи, которые вроде бы не имеют никаких «плюсов», но явно не для детского взора.

«Главное достояние страны — это наши дети и наша культура»

Не раз тема возрастной маркировки, которая в нашей стране действует с 1 сентября 2012 года, поднималась и в стенах Государственной думы РФ. Комитет по культуре периодически приглашает в гости представителей самых разных направлений в отечественной культуре.

На одной из таких встреч глава комитета Елена Ямпольская заявила, что отменять закон «О защите детей…» никто не собирается, но его необходимо подкорректировать

«Мы хотим всего-навсего защитить произведения литературы и искусства, которые оказались «крайними», — подчеркнула она. — Регламентировать их, в отличие от телевидения и Интернета, довольно легко».

Ямпольская ранее не раз говорила, может назвать огромное количество случаев, когда возрастной маркировкой отмечены фильмы (художественные и даже мультипликационные) и спектакли, которые никакой серьезной опасности юному и подрастающему поколению не несут. И наоборот.

«Вырастает человек, который мало знает о чужой боли, который не способен сострадать, и всякая нанесенная обида кажется ему уникальной, — отметила депутат. — При этом у него в любой момент есть доступ к телевидению, в Интернет, к соцсетям, где каждый пасет своих тараканов, к определенным играм, где жизнь человека стоит недорого».

В начале декабря прошлого года в нижней палате парламента в первом чтении был принят законопроект Ямпольской, предлагающий отменить избыточную возрастную маркировку произведений литературы и искусства.

«По итогам рейда по книжным магазинам складывается впечатление, будто до 16 лет в нашей стране читать запрещено, — написала она на своей странице в Facebook. — Так вот, порой дело обстоит еще хуже... Библию и Евангелие «16+» я вам уже показывала. Вот Коран с такой же маркировкой. Шолохов и Астафьев — по загадочным причинам «18+». Великая русская поэзия — вся «16+», за исключением того, что «18+».

При этом, например, у книги о беглом олигархе Борисе Березовском вообще нет никакой возрастной маркировки. Ей не подлежит — по закону — информация, обладающая особой исторической и художественной ценностью, напомнила глава думского комитета.

«Видимо, в Березовском заключена какая-то особая ценность?», — возмутилась она и тут же привела целый список странных фактов, существующих и на нашем телевидении.

«[Мультфильмы] «Три богатыря: на дальних берегах» — «6+», «Три богатыря и Морской царь» — «12+», «Три богатыря и Наследница престола» — «16+», «Иван Царевич и Серый волк» — «18+», [фильмы] «Приключения Буратино» — «16+», «Снежная королева» — «16+», «Республика ШКИД» — «18+», — перечислила Ямпольская.

Но при этом у кинокомедии Владимира Меньшова «Ширли-мырли», явно предназначенной не для юной аудитории, с довольно пикантной сценой — «12+», подчеркнула председатель комитета по культуре.

«И, наконец, просто для сравнения — одно из тех телешоу, которые, на мой взгляд, вообще никому смотреть не следует, — те же «16+», — написала она. — Меньше, чем у «Республики ШКИД»!»

Свой обстоятельный пост, обращенный к депутатам, Ямпольская закончила тогда такими словами: «Самое главное достояние страны — это наши дети и наша культура. Так давайте же не разделять две эти ценности, не возводить между ними абсурдные искусственные барьеры. Давайте беречь и развивать культуру, беречь и развивать детей».

Исходя из информации, размещенной на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности, после принятия законопроекта Ямпольской в первом чтении (единогласно) давался месячный срок на представление поправок к нему (соответственно, до 3 января 2020-го).

Но после этого, судя по всему, не произошло никаких событий. Есть только сообщение о том, что законопроект главы комитета по культуре «включен в примерную программу решением Государственной думы на март 2020 года»... А март уже ровно через неделю и закончится.

В заключение хочется упомянуть о том, что знаки возрастной маркировки («6+» и «12+») есть на программах и фильмах, которые показываются даже на детских телеканалах (например, «Карусель»). Но для НТВ, получается, сделано исключение, на чем настаивает Роскомнадзор. И никаких мер в связи с этим в данном ведомстве предприниматься не будет...