Рудковская назвала абсурдом проведение Евровидения онлайн

Москва, 23 марта. Известный музыкальный продюсер Яна Рудковская раскритиковала инициативу проведения Евровидения онлайн.

По ее мнению, конкурс в таком формате и без зрителей лишится своей атмосферы. Идею, высказанную Европейским вещательным союзом, она назвала абсурдной.

«Я считаю, что это ошибка. <…> Если будет проводиться онлайн, то это будет не Евровидение, а какой-то концерт. Мне кажется, что это неправильно», — цитирует Рудковскую телеканал «360».

Европейский вещательный союз сообщил ранее о возможности проведения Евровидения онлайн. Исполнители таким образом смогут своими композициями «объединить и развлечь европейцев в эти нелегкие времена».

Международный музыкальный конкурс должен был пройти в Роттердаме в мае этого года. Однако организаторы Евровидения объявили об его отмене из-за пандемии коронавируса. Они отметили, что изучили множество альтернативных вариантов, однако «неопределенность, вызванная распространением COVID-19» в Европе, и ограничения, введенные властями Нидерландов, сделали невозможным проведение соревнования.

Россию на конкурсе должна была представлять известная группа Little Big, ее хит UNO был тепло встречен зрителями. Музыканты назвали отмену Евровидения единственно правильным решением на фоне пандемии коронавируса. В своем обращении к фанатам они поблагодарили как соотечественников, так и зарубежных слушателей за невероятную поддержку, пишет «Царьград».