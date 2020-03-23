Политолог рассказал, почему ЕС растерян и не способен одолеть коронавирус

После оглушительного и сенсационного политического дефолта Евросоюз вынужден делать все, чтобы хоть как-то восстановить свой имидж влиятельного члена мирового сообщества. При этом ЕС растерян и не способен одержать победу над коронавирусом. Подробнее об этом — в материале Федерального агентства новостей.

Обращение к Евросоюзу

17 стран обратились к Европейскому союзу с просьбой о финансовой помощи в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. С таким заявлением выступил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

«17 стран попросили о финансовой помощи, Иран и Венесуэла среди них», — заявил Жозеп Боррель по итогам заседания министров иностранных дел 27 государств ЕС в формате видеоконференции.

Вместе с этим он отметил, что в сложившейся ситуации Евросоюз должен помочь им.

Оглушительный политический дефолт

Как отметил политолог Максим Жаров, после своего оглушительного и сенсационного политического дефолта Евросоюз вынужден теперь делать все, чтобы хоть как-то восстановить свой имидж влиятельного члена мирового сообщества. Поэтому глава дипломатической службы ЕС, информируя СМИ о поступающих просьбах о финансовой помощи от других стран, делает вид, что ЕС способен ее оказать.

«Однако сегодня же Евросоюз рассматривает предложение об отмене действия Пакта стабильности и роста — ключевого макроэкономического документа сообщества, жестко ограничивающего страны — члены ЕС в бюджетных расходах. Это предложение возникло в связи с бушующей в Европе эпидемией коронавируса и означает фактическое снятие контроля евробюрократии за бюджетными расходами стран ЕС в ходе борьбы с эпидемией», — пояснил Максим Жаров.

В таком случае, уверен эксперт, если страны Европейского союза сейчас в своей финансовой политике примут решение играть «каждый за себя», то о финансовой помощи ЕС странам, которые в него не входят, и говорить не приходится. Поэтому данное высказывание главы дипломатической службы Евросоюза есть не более чем дешевый популизм.

Евросоюз растерян

По мнению политического аналитика, публициста Юрия Голубя, трудно представить, какую существенную помощь может оказать Евросоюз другим странам мира. Если речь идет о финансах, то перераспределение средств внутри бюджета ЕС — дело настолько непростое, что в Брюсселе пока не могут определиться даже с масштабами срочных инвестиций для поддержки экономик отдельных стран объединенной Европы.

«Что уж говорить о финансировании Ирана или Венесуэлы. Медицинских средств и оборудования тоже не хватает самим странам Евросоюза. Францию и Германию едва убедили отказаться от запрета на экспорт масок — в Италии такая мера однозначно была воспринята как предательство. Европа не способна даже поделиться опытом и квалифицированными инфекционистами — судя по событиям последних недель, с этим там огромные проблемы. ЕС среагировал на опасность позже и хуже, чем многие страны, которые европейцы предпочитают считать менее развитыми. Последние меры — например, запрет на прогулку вдвоем — скорее, говорят о растерянности и неспособности повлиять на развитие событий», — считает Юрий Голубь.

По мнению эксперта, органы управления Евросоюза показали себя неповоротливыми и неэффективными — основные решения по борьбе с болезнью и ее последствиями принимаются на уровне национальных правительств. Поэтому не стоит удивляться, что перед лицом опасности от европейской солидарности не осталось и следа.

«Как, впрочем, и в ситуации с потоком мигрантов. Можно констатировать, что структура ЕС не справляется с общими вызовами. Конечно, Евросоюз не сможет всерьез помочь тем, кто обратился к нему в трудную минуту. А это значит, что авторитет и влияние этой организации продолжат падать», — заключил Юрий Голубь.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новый коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус, и как он воздействует на человека.