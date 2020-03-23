Архангельские полицейские спасли из полыньи тонущего подростка

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в настоящее время руководство УМВД России по Архангельской области решает вопрос о поощрении героев, которые вытащили подростка из полыньи.

Сообщение о том, что в реке тонет человек, поступило в ОМВД России по Вилегодскому району Архангельской области в рабочем режиме. Все происходило неподалеку от отделения полиции, и на место немедленно бросились руководитель группы угрозыска майор Евгений Губкин, врио начальника группы дознания лейтенант Евгений Гомзяков, оперуполномоченный уголовного розыска капитан Андрей Климов и специалист группы тылового обеспечения старший лейтенант внутренней службы Константин Ходырев.

«Мы оказались ближе всех и побежали туда, — рассказал ФАН майор Губкин. — Я, сотрудник дознания, оперуполномоченный и тыловик. Я вспомнил, что по дороге есть бывшая стройка и там лежит длинная доска. Я взял ее с собой, потому что буксировочный трос или другую веревку достать мы бы уже не успели».

Как оказалось, в глубокую полынью на реке провалился местный школьник, ученик седьмого класса. Он упал в воду вместе с рюкзаком и к моменту прибытия полиции уже был обессилен борьбой с ледяным течением.

«Мы видели, что мальчик там, лед тонкий, пострадавший уже выбивается из сил и его вот-вот затянет мог за нее ухватиться достаточно крепко, а зацепить его — не хватало длины палки. Тогда майор Губкин под лед, — вспоминает Евгений Гомзяков. — Я сломил ветку у берега, чтобы протянуть парнишке, но тот не бросил на лед доску, дополз по ней до полыньи и схватил пострадавшего за одежду. Но лед не выдержал и Евгений тоже провалился в полынью, а следом за ним и я».

Из ледяной проруби, борясь с течением, сотрудники полиции вытолкнули ребенка на твердую поверхность, а потом совместными усилиями выбрались сами.

«Когда я провалился, то по течению оказался ближе всех к пострадавшему, — воссоздает события Евгений Губкин. — Мальчик был между мной и Женей Грызенко. Я до дна не доставал, и течение там сильное. Держался за лед и за эту доску. Потом, когда мы уже вытолкнули из воды парнишку, товарищи вытащили и меня с Женей».

К этому моменту на берег прибыла бригада скорой помощи, медики немедленно увезли подростка в больницу. Сами же полицейские отправились домой, чтобы переодеться и затем продолжить дежурство.

Спустя несколько дней, когда школьника выписали из стационара, полицейские навестили его. Мама мальчика еле нашла слова, чтобы отблагодарить их за то, что сын остался жив и здоров.

Надо отметить, что для майора полиции Евгения Губкина это уже не первый случай спасения утопающих детей. Несколько лет назад, во время отдыха в Египте, он вытащил из воды двухлетнего мальчика, которого придавило сеткой ворот в глубоком бассейне. Еще раз проявить свои навыки пришлось дома, когда в Ильинске шестилетнюю девочку унесло течением. Она могла бы погибнуть, если бы не решительные действия полицейского.

Однако сам герой не считает эти поступки чем-то выдающимся.