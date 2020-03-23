СК РФ возбудил дело против лидера «Меджлиса крымско-татарского народа»

Симферополь, 23 марта. Уголовное дело возбуждено против лидера организации «Меджлис1 крымско-татарского народа», признанной экстремистской и запрещенной в России, Рефата Чубарова. Об этом говорится на официальном сайте СК РФ.

Чубарову вменяется организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием. По версии следствия, в феврале 2014 года он поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу организовать массовые беспорядки у здания Верховного совета Крыма и лично руководить участвующими в них сторонниками «Меджлиса».

Лидер организации, как отметили в СК РФ, знал о том, что на заседании депутатов планировалось рассмотрение вопроса об отчете республиканского правительства, и захотел сорвать его.

«Получены доказательства причастности Чубарова к непосредственной организации массовых беспорядков у здания Верховного совета Республики Крым», — говорится в сообщении.

В СК РФ уточнили, что тогда пострадали не менее 80 крымчан, двое из которых скончались от полученных травм. Следователи допросили потерпевших, свидетелей тех событий, а теперь устанавливают все обстоятельства преступления.

Напомним, что деятельность «Меджлиса крымско-татарского народа» в Крыму обнаружили в мае 2018 года. В ФСБ заявили, что целью группировки стало создание межнациональной напряженности на территории полуострова.

Чубаров в начале декабря объявил о шествии на Крым, которое запланировано на май этого года. Он заявил, что речь идет о якобы «мирной акции», но и не исключил «силовой вариант прорыва». Сенатор от Крыма Сергей Цеков предупредил о серьезном отпоре в случае перехода границы участниками акции с нарушениями законодательства РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.