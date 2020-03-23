Правозащитники требуют спасти от США и пандемии Красилову, заключенную в испанской тюрьме

Жизнь и здоровье россиянки Олеси Красиловой, которая арестована по запросу США и содержится в тюрьме Тенерифе, находится под угрозой в условиях пандемии коронавируса.

Вице-президент Международного комитета по защите прав человека Александр Ионов и член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ Мария Бутина в интервью Федеральному агентству новостей рассказали, почему гражданку России необходимо немедленно вернуть домой.

Сотрудницу подведомственной Россельхознадзору организации «Всероссийский центр карантина растений» Олесю Красилову задержали при вылете из аэропорта острова Тенерифе месяц назад — женщину арестовали во время рабочей командировки в Испанию по запросу США. Чуть больше чем через неделю истечет срок, в который США обязаны передать властям Испании фактуру дела и состав обвинения: до сих россиянка не знает, какие претензии с американской стороны привели ее в тюрьму.

«Мы продолжаем следить за ситуацией вокруг задержанной по запросу США гражданки России Олеси Красиловой, — сказал ФАН вице-президент Международного комитета по защите прав человека Александр Ионов. — Благодарим Фонд защиты национальных ценностей: они оперативно смогли помочь с адвокатами, которые навестили Олесю после задержания и оказали первую поддержку по линии защиты. Кроме того, не остался безучастным Россельхознадзор — чуть ли не впервые государственная инстанция оплачивает линию защиты на территории иностранного государства. Сейчас в дело вступил адвокат Олег Губарев, они ждут фактуру, и если в положенные 45 суток с момента ареста обвинения не будут предъявлены, россиянку обязаны отпустить. Учитывая то, что сейчас в стране бушует коронавирус, мы требуем у Минюста Испании отпустить ее хотя бы под домашний арест».

На момент публикации в Испании от коронавируса скончались 2182 человека, в реанимации находятся 2355 человек, всего инфицированных более 33000, из них почти 3200 — медицинские работники.

Как сообщил ФАН Александр Ионов, сейчас Олеся Красилова находится в двухместной камере, но может быть переведена в другое пенитенциарное учреждение ближе к Мадриду, где сосредоточен очаг распространения коронавируса в стране. Впрочем, в условиях эпидемии это может быть малореально.

«Тюрьма — это не изолированное учреждение, — объясняет ФАН Мария Бутина. — Наоборот, это крайне открытая система с огромным количеством внешних связей. Даже несмотря на запрет посещений, остаются охранники, персонал, а они каждый день уходят домой, ездят в транспорте, ходят в магазины. Единственные меры по предотвращению коронавируса в тюрьмах иностранных государств сейчас (могу говорить по США) — это опрыскивание камер дезинфицирующим раствором. Но если хотя бы один человек в тюрьме заболеет, это будет приговором всем. До тюрем не скоро дойдут экспресс-тесты: в списке приоритетов по спасению заключенные будут на последнем месте, а само пребывание в тюрьме очень ослабляет иммунитет и делает людей более подверженными заболеваниям».

По данным правозащитников, некоторые страны — например, США и Франция — в условиях коронавируса приняли решение отпускать некоторых преступников под домашний арест. К таким категориям относятся те, кто только ожидает обвинения, или кто осужден за преступление без содержания насилия, а также, если находиться в тюрьме в условиях коронавируса не позволяет возраст и здоровье. Олеся Красилова совершенно точно попадает в одну из этих категорий — ей до сих пор не предъявлено обвинение.

Мария Бутина считает, что отличным выходом для россиянки было бы возвращение домой, а вот на домашний арест рассчитывать не придется.

«Домашний арест в ее случае маловероятен, — комментирует правозащитница. — Потребуется доказать плотные связи со страной, а как мы знаем, она была в Испании не по личным делам, а в командировке. Лучший вариант — депортировать ее домой. Если она совершила преступление, мы здесь осудим ее сами и посадим сами. Не нужно держать ее там в таких условиях во время эпидемии без конкретных обвинений. Ситуация сейчас нестандартная, и решений она от нас требует нестандартных».

Ответственность за жизнь и здоровье Олеси Красиловой сейчас лежит на США, считает Мария Бутина. Испанская полиция арестовала россиянку с ордером, выданным окружным судом США, поэтому и решение об освобождении или домашнем аресте должно исходить от них же.

«Честно сказать, не думаю, что Испания, как и другие европейские страны, потакающие США, решатся провести свою политику в отношении Красиловой. Но возможно, учитывая ситуацию в мире, они примут самостоятельное решение и отпустят ее к маме и семье. Сейчас практически прекращено авиасообщение России с другими странами, введен запрет на посещения, так что в такой ситуации отрезать человека от близких — негуманно и противоречит принципам защиты прав человека».

В российском МИДе назвали арест Красиловой «новым случаем продолжения властями США неприемлемой практики «охоты» за российскими гражданами по всему миру».

Ранее в Россельхознадзоре сообщили, что Олеся Красилова не значилась в международном розыске, но уточнили, что несколько лет назад другому сотруднику Федеральной службы без объяснения причин отказали во въездной визе в США, куда он собирался на конгресс по ветеринарии. До момента задержания россиянка в составе официальной делегации в качестве переводчика принимала участие в работе группы экспертов Европейской и Средиземноморской организации по карантину и защите растений по фитосанитарным мерам для картофеля.

Международный комитет по правам человека призывает американскую сторону соблюдать двустороннее взаимное соглашение в рамках уголовных дел, принятое обоюдно Россией и США, и, либо направить обвинение адрес задержанной россиянки Олеси Красиловой, либо освободить ее до выяснения обстоятельств.