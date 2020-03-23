Институт Коха назвал средний возраст жертв коронавируса

Берлин, 23 марта. Глава немецкого Института Роберта Коха Лотар Виланд назвал средний возраст пациентов «группы риска» при коронавирусе, жертв инфекции и симптомы, выявленные у больных.

Число носителей вируса в Германии 23 марта достигло 22 672 человек и более чем на четыре тысячи превысило показатель, зафиксированный накануне.

«Средний возраст лиц, инфицированных вирусом, составляет 45 лет. Средний возраст погибших — 82 года. 57% заболевших — это мужчины», — рассказал на пресс-конференции в Берлине Виланд.

По его словам, основными симптомами заболевания являются кашель, который наблюдается у 55% инфицированных, и температура — отмечается у 40%.

Виланд уточнил, что данные статистики по заболевшим и умершим от вируса в Германии являются неполными, поскольку не все ведомства и не из всех немецких земель предоставили исследователям информацию.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что в связи с пандемией коронавируса федеральные и региональные власти Германии приняли решение ужесточить свободу перемещения граждан внутри страны, сократив их общественную жизнь и социальные контакты.

«Царьград» напоминает, что политик предупреждала немцев о риске заражения, угрожающем 60-70% населения страны. Канцлер говорила, что власти смогут справиться с ситуацией, если им удастся «выиграть время», но и сами граждане должны прилагать максимальные усилия, чтобы не стать жертвами инфекции.

Известно, что из-за вспышки заболеваемости в Берлине отменилась официальная церемония по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер принял решение не проводить празднования, которые традиционно устраиваются 8 мая, передает «Ридус».