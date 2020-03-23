В РХБЗ заявили, что отправка военных в Италию не повлияет на боеспособность армии РФ

Москва, 23 марта. Отправка российских военнослужащих в Италию не повлияет на боеспособность Вооруженных сил РФ. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, отправка подразделений РХБ защиты в Италию не окажет влияния на боевую способность российской армии.

«Наоборот, военнослужащие получат большой опыт при ликвидации последствии в другом населенном пункте, другой местности в интересах целого государства», — пояснил Кириллов.

Он также добавил, что на территорию Италии была направлена одна лаборатория войск РХБ защиты из 15 существующих. Кроме того, в Италию были доставлены 20 единиц военной техники для проведения специальной обработки и 66 российских военнослужащих. При этом в составе войск РХБ защиты РФ более двух тысяч единиц подобной техники, а общая численность военнослужащих достигает 20 тысяч человек.

21 марта президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой правительства Италии Джузеппе Конте, в ходе которых российский лидер выразил готовность оперативно оказать помощь итальянской стороне в борьбе с коронавирусом. Позднее пресс-служба Минобороны РФ сообщила об отправке в Италию девяти самолетов ВКС РФ с российскими военными специалистами и техникой.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее медики установили, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных новым вирусом во всем мире достигает 292 тысяч человек. От коронавируса погибло более 15 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

Многие эксперты уверены, что к созданию и распространению коронавируса причастны власти США. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском Ухани.