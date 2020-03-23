Экс-бойфренда Бузовой задержали за голое дефиле у Мавзолея

Москва, 23 марта. Бывшего ухажера певицы Ольги Бузовой, участника «Дома-2» Романа Гриценко задержали в Москве. Экс-бойфренд звезды устроил голое шоу в центре столицы.

Гриценко разделся у Мавзолея Ленина до трусов и стал дефилировать. На это обратили внимание прохожие, которые и пожаловались на странное поведение молодого человека в полицию. Очевидцы рассказали, что мужчина ходил в одних трусах и снимал себя на камеру.

Сотрудники правоохранительных органов не оценили обнаженный перфоманс бывшего участника «Дома-2» и задержали его, после чего доставили в отдел полиции. В отношении Гриценко завели административное дело по статье за мелкое хулиганство. Бывший возлюбленный Бузовой выплатил штраф в 1000 рублей и покинул отдел уже одетым.

Ранее Бузова сдала анализы на онкологию, коронавирусную инфекцию и другие заболевания. Певица призналась, что плотный концертный график, постоянные съемки и тяжелая работа подорвали ее здоровье. Из-за нагрузок у певицы возникли проблемы со спиной. Певица решила обратиться к врачам, для этого Бузова отправилась в Австрию.

Мать звезды Ирина сообщила, что с дочерью все в порядке. Артистка также призвала своих поклонников регулярно проходить обследование. По ее словам, следует высыпаться, снизить уровень стресса, пить витамины и повышать иммунную защиту — это то, что нужно для здоровья, считает звезда. Кроме того, Бузова сделала УЗИ всех органов, включая молочные железы и щитовидную железу, а также МРТ.