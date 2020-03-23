Амнистия в Сирии дает боевикам Идлиба последний шанс сложить оружие

Власти Сирии дают боевикам в Идлибе последний шанс сложить оружие и урегулировать свой статус, объявляя всеобщую амнистию по уже совершенным преступлениям. Готовы ли вооруженные группировки отказаться от боевых действий — Федеральному агентству новостей рассказал политолог Владимир Шаповалов.

Сирийский президент Башар Асад вчера подписал указ, объявляющей всеобщую амнистию по преступлениям, совершенным на территории страны до 22 марта 2020 года, включительно.

Согласно официальному заявлению властей Сирии, указ дает шанс гражданам страны сложить оружие и начать мирный диалог, который позволит найти компромисс. Правительство арабской республики уверено, что новая всеобщая амнистия может поспособствовать восстановлению мирной жизни в регионах, которые сейчас подконтрольны вооруженным группировкам.

Насколько эффективной может оказаться амнистия в нынешних условиях, Федеральном агентству новостей рассказал политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Действенная мера

Как считает собеседник ФАН, решение властей Сирии провести всеобщую амнистию — это более чем эффективная мера в решении конфликта в Идлибе и урегулировании сложной ситуации в стране.

Как замечает Владимир Шаповалов, всегда в подобных ситуациях амнистия дает положительный результат, поскольку значительная часть тех, кто принимает участие в боевых действиях на стороне боевиков, это не убежденные террористы, а люди, по принуждению или безысходности, оказавшиеся в рядах вооруженных группировок.

«Мы знаем примеры, как людей вербуют и принуждают вступать в бандформирования на занятых террористами территориях или даже в лагерях для беженцев. Амнистия — не просто оправданный шаг, это очень мощный сигнал всем сирийцам, в том числе жителям Идлиба, что власти страны не просто готовы к диалогу, но и могут проявлять милосердие. Амнистия показывает, что Дамаск готов идти навстречу многим людям, даже если они ранее принимали участие в противоправных действиях, однако раскаялись и готовы вернуться к мирной жизни», — говорит политолог.

Последний шанс для террористов

Объявленная президентом Сирии амнистия дает вооруженным боевикам возможность сложить оружие и прекратить противоправную деятельность. В противном же случае, боевики в очередной раз докажут тот факт, что никакой «умеренной оппозиции» в Идлибе нет, несмотря на заявления Турции.

Отказ боевиков сложить оружие закономерно может ставить вопрос о необходимости возобновления антитеррористической операции правительственных войск на северо-западе Сирии.

«Если они не хотят складывать оружие, значит они террористы и их нужно уничтожать. Это естественно, потому что боевики, не сложившие оружие даже в условиях широкой амнистии, – это уже убежденные радикальные исламисты, фанатики. Они готовы на все ради реализации своих экстремистских целей», — замечает Владимир Шаповалов.

Успешный опыт Сирии

Правительство Сирии неоднократно объявляло о проведении амнистии на территории страны, давая вооруженным боевикам возможность урегулировать свой статус. Успешный опыт проведения амнистии был в южных провинциях страны, где буквально целые группировки в полном составе складывали оружие.

Как считает Владимир Шаповалов, принятый вчера президентский указ имеет общий смысл с прошлыми амнистиями.