Минобороны РФ заявило об отсутствии случаев коронавируса среди военных

Москва, 23 марта. Случаи заражения коронавирусом нового типа среди военнослужащих Вооруженных сил России отсутствуют. Об этом заявил начальник главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По его словам, в ВС РФ сформирован и постоянно поддерживается необходимый запас лекарств, средств защиты и современной медицинской аппаратуры для оказания медицинской помощи пострадавшим от вирусных инфекций.

Тришкин подчеркнул, что помощь, оказываемая Россией Италии в борьбе с коронавирусом, никак не сказывается на возможностях по обеспечению безопасности граждан. Военные готовы оперативно реагировать на любое развитие событий.

Кроме того, на базе лечебных учреждений Минобороны РФ подготовлены специальные отделения для проведения обсервационных мероприятий.

«На сегодняшний день случаев заражения новой коронавирусной инфекцией среди военнослужащих нет. Санитарно-эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции в Вооруженных силах остается благоприятной», — заверил Тришкин.

Согласно последним данным, в России зафиксированы 438 случаев заражения. В Италии дела обстоят куда хуже: заболели более 59 тысяч человек, скончались около пяти тысяч. В целом, коронавирусная инфекция охватила уже более 160 стран.

В субботу президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, собеседники договорились о помощи Москвы Риму. В воскресенье самолеты Ил-76 начали отправлять мобильные бригады российских военных специалистов и врачей, которые взяли с собой автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.