Экономист объяснил резкий рост цен на пшеницу

В повышении стоимости зерна нет ничего необычного, однако оно может спровоцировать дефицит продукта на внутреннем рынке, считает экономист Александр Хандруев.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что за минувшую неделю российская пшеница рекордно подорожала, обогнав по цене нефть. Рост стоимости продукта издание связывает с падением курса рубля и ростом цен на зерно во всем мире.

Так, согласно подсчетам «Совэкона», средние цены на продовольственную пшеницу составили 13,27 тыс. рублей за тонну, что на 1,02 тыс. дороже, чем на прошлой неделе. А это максимальный уровень за всю историю. Между тем марка нефти Urals (производимая в России) в конце прошлой неделе торговалась на уровне 12,85 тыс. рублей за тонну или порядка 20 долларов за баррель.

По прогнозам аналитиков, повышение стоимости зерна на внутреннем рынке продолжится, так как производители намерены получить свою долю от доходов экспортеров. Комментируя рекордное повышение стоимости российского зерна, заведующий кафедрой финансов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Александр Хандруев в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «на рост цен на зерно необходимо смотреть со стороны мирового рынка».

«Во-первых, образовался разрыв спроса и предложения. Очевидно, этот разрыв только проявился. Во-вторых, поскольку пшеница — это стандартизированный товар, там очень высокую роль играют фьючерсы на зерно. Очевидно, сейчас складывается так называемый «бычий» тренд на этом сегменте рынка, хотя в целом мы видим, что тренд развернулся в сторону «медвежьего» рынка. Но это ни о чем не говорит, так как мы и в прошлом всегда наблюдали, что отдельных компаний и эмитентов (организаций, выпускающих ценные бумаги для развития и финансирования своей деятельности. — Прим. ФАН) акции и облигации снижаются. Это совпадение двух основных факторов — соотношения глобального спроса и предложения, а также динамики финансовых инструментов, производных фьючерсов на зерновых рынках», — говорит эксперт.

Соответственно, в повышении стоимости зерна нет ничего необычного, ведь, по утверждениям финансиста Хандруева, даже в условиях экономического спада всегда можно найти примеры, когда отдельные отрасли находятся в относительном равновесии либо даже имеют тренды к повышению. Конечно, это хорошо для экспортеров и производителей зерна, однако при неправильной экономической политике может негативно сказаться на населении РФ.

«Главное, чтобы вся пшеница не начала вывозиться на внешние рынки. Ведь что тогда пойдет на внутреннее потребление? Поэтому, очевидно, нужно вводить определенные пошлины для того, чтобы не было недостачи внутри страны. Главное, чтобы пшеница была разумно распределена между внутренним потреблением и экспортом. Эта вот проблема существует, и вот тут необходимо разумное регулирование при помощи пошлин. Еще нужно понимать, что из-за роста цен хлеб для внутреннего потребления может подорожать. Может образоваться дефицит предложения», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, мировые цены на нефть демонстрируют максимальное снижение за последние десятилетия на фоне сразу двух факторов: пандемии коронавируса, которая резко снизила спрос на сырье из-за остановок промышленности в ряде стран, и развала соглашения ОПЕК+. Российские власти утверждают, что в 2020 году экономика страны готова к низким ценам на нефть лучше, чем в 2014-2015 годы.