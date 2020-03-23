Кузбасские врачи удалили опухоль весом с пациентку

Кемерово, 23 марта. Врачи Новокузнецка удалили 72-летней пациентке опухоль, которая весила 30 кг, сообщили в пресс-службе филиала Кемеровского областного онкологического диспансера.

На момент проведения операции женщина весила 64 кг, опухоль составляла половину ее веса. Получается, что новообразование весило столько же, сколкьо и сама пациентка.

Опухоль развивалась в забрюшинном пространстве. Женщина не чувствовала боли, пока образование не отодвинуло внутренние органы. Такая патология встречается крайне редко.

После операции женщина чувствует себя хорошо, она находится под наблюдением врачей. Ткань опухоли направили на гистологическое обследование, пишет «Газета Кемерова».

Это не первый случай в России, когда хирурги успешно удаляют опухоли гигантских размеров. Ранее сложную операцию провели в Московской области, где пациенту сделали операцию на слепой кишке, удалив двухкилограммовую опухоль.

А калининградские врачи спасли жизнь женщины, у которой опухоль развивалась в течение 15 лет. Она выросла до размера апельсина прежде, чем пациентка заметила ее существование.

Еще одну успешную операцию провели врачи в Сочи, удалив у пациентки новообразование с 14 литрами жидкости. Киста долгое время развивалась в области яичников и не причиняла боли.

Опухоли и кисты могут длительное время не причинять больному дискомфорта. Именно поэтому медики советуют россиянам регулярно проходить обследование, которое поможет выявить болезни на ранних стадиях.