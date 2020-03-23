Полиция Черногории задержала россиянку за создание паники из-за коронавируса

Тиват, 23 марта. Полиция Черногории задержала гражданку России по подозрению в распространении паники из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в МВД страны.

Правоохранители задержали 35-летнюю россиянку в городе Тиват, поскольку она «создавала панику и беспорядки на фоне распространения коронавирусной инфекции».

В частности, по заявлению полиции, женщина в социальной сети утверждала, что в Черногории заражены уже около тысячи человек, а шестеро умерли.

«Написала, что <...> Черногорию ожидает сценарий, как в Италии. Она также указала, что персонал отеля Avala заражен коронавирусом и госпитализирован», — сообщило ведомство.

Уголовное дело передали прокуратуре в городе Котор.

Согласно последним данным, в Черногории зафиксировали 22 случая заражения коронавирусом нового типа, в ночь на понедельник скончался первый заболевший. Под наблюдением находятся более пяти тысяч человек.

Отметим, что последняя неделя ознаменовалась многочисленными фейками либеральных СМИ и прозападных изданий, которые использовали тему распространения инфекции для создания панической атмосферы в обществе. Например, активно пытается раскачать ситуацию глава так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) Алексей Навальный, безосновательно критикующий меры, предпринимаемые властями в борьбе с инфекцией.

Кроме того, радиоведущий «Эхо Москвы» Сергей Асланян на своей странице в Facebook недавно опубликовал лживый пост о начавшейся панике в российских магазинах из-за вспышки COVID-2019. Известный российский писатель и видеоблогер Дмитрий Пучков после этого предложил лишать публикующие фейки СМИ лицензий.