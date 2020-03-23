Главные новости 23 марта

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 23 марта.

Россия ограничила авиасообщение со всеми странами мира на фоне пандемии коронавируса. Россия ограничила авиасообщение со всеми странами мира.

Врач отмечает, что эффективность чеснока в борьбе с острыми респираторными вирусными инфекциями научно не доказана. Инфекционист Цыганова рассказала, кому вреден чеснок.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о 71 новом случае заражения коронавирусной инфекцией в России за сутки. Число зараженных коронавирусом в России достигло 438 человек.

Захарова ответила на слова немецкого журналиста о главе МИД РФ Сергее Лаврове непечатной цитатой министра. Захарова ответила на слова Bild о Лаврове непечатной цитатой министра.

Обнаженное фото вызвало недоумение и даже раздражение у некоторых интернет-пользователей. Орлова разозлила подписчиков снимком из душа и «утиными» губами.

Жители Италии благодарят Россию за оказанную помощь в борьбе с распространением коронавируса в стране. Итальянцы критикуют ЕС и благодарят Россию за помощь в борьбе с коронавирусом.

Гордон предупредил, что кризис, вызванный коронавирусом и колебаниями цен на нефть, может привести к разрушению Украины. Гордон предрек развал Украины.

Нападение на сотрудника полиции произошло в Волгограде, сообщил источник Федерального агентства новостей. Полицейский погиб от ножевого ранения в Волгограде.

Трое бандитов, готовивших террористическую атаку, нейтрализованы, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. В Кабардино-Балкарии предотвращен теракт, трое бандитов нейтрализованы.

Экс-президент Грузии уверен, что людей с такими идеями нужно изолировать от общества. Саакашвили потребовал арестовать депутата, предложившего обратиться к РФ за помощью.