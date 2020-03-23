Санкт-Петербург, 23 марта. Высшие учебные заведения России могут дистанционно осуществлять прием документов от абитуриентов. Об этом заявил проректор Балтийского государственного технического университета «Военмех» Марат Гогуадзе, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Гогуадзе принял участие в пресс-конференции «Готовы ли российские школы и ВУЗы к дистанционному обучению. Изменит ли коронавирус систему образования в России», которая состоялась 23 марта в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

По его словам, российские высшие учебные заведения могут провести приемную кампанию в дистанционном режиме, в случае продления карантинных мер из-за коронавируса.

«Есть возможность принимать документы по почте. Человек, находясь на самоизоляции, находясь в другом городе, может выслать документы в приемную комиссию. Для вузов в целом приемная кампания не изменится, все будет в штатном режиме. Думаю, что проблем при приеме не будет», — сказал Гогуадзе.

В свою очередь проректор по инновационной деятельности и информационным технологиям РГПУ имени А.И. Герцена Михаил Пучков отметил, что абитуриенты могут использовать для подачи документов личный онлайн-кабинет.

«Это штатный режим абсолютно. Есть личный кабинет абитуриента. Соответственно, ЕГЭ будут сданы и вузы все эти данные получат», — пояснил Пучков.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество носителей коронавируса во всем мире достигает 292 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 15 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

В России зарегистрировано 438 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 17 человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц, погибших нет.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском Ухани.