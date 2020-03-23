В администрации Ленобласти оценили готовность региона к переходу на дистанционное обучение

Санкт-Петербург, 23 марта. Ленинградская область полностью готова к переходу на дистанционное образование в школах и вузах, технологии внедрялись в процесс обучения последние 12 лет. Об этом сообщила начальник сектора информатизации системы образования Комитета общего и профессионального образования региона Елена Глевицкая.

«Ленобласть очень много лет занимается вопросом внедрения технологий в образовательный процесс. Регион полностью готов к переходу на дистанционное образование. Более 12 лет мы внедряли во все наши общеобразовательные организации технологии, разрабатывали собственные дистанционные ресурсы, прошли большой и сложный путь, который позволит нам достойно справиться с ситуацией», ― заявила Глевицкая.

Глава сектора информатизации системы образования отметила, что в Ленобласти представлены разные школы, в том числе в отдаленных районах. Однако во всех учреждениях технологии применялись и ранее.

«Мы организовывали работу с детьми с ограниченными возможностями, с детьми-инвалидами, находящимися на надомном образовании», ― добавила она.

Глевицкая приняла участие в пресс-конференции «Готовы ли российские школы и вузы к дистанционному обучению. Изменит ли коронавирус систему образования в России. Что такое дистанционное образование вообще», которая прошла в понедельник в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Ранее в ряде российских регионов из-за карантина по коронавирусу школы и вузы ушли на досрочные каникулы или перешли на новый принцип работы ― дистанционное обучение. Участники пресс-конференции оценили готовность образовательных учреждений, учителей, школьников и родителей к новому формату обучения.