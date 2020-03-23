Глава Минздрава Украины, назвавший пенсионеров «трупами», уходит в отставку

Киев, 23 марта. Депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что глава государственного Минздрава Илья Емец уходит в отставку.

«Министр здравоохранения Емец уходит в отставку», — написал парламентарий в своем Telegram​​​-канале.

Со ссылкой на источники в Минздраве и в партии действующего президента Украины «Слуга народа» Гончаренко уточнил, что Емец потерял пост, поскольку «совсем не смог наладить работу министерства» и в условиях эпидемии не подготовил реальный план по противодействию вирусу.

«Поэтому было принято решение об отставке. Сейчас идут финальные согласования», — добавил он.

В то же время пресс-секретарь Минздрава Артем Дехтяренко сообщил, что министерство продолжает работать без изменений.

Емец, об отставке которого идет речь, занял должность главы министерства 4 марта, когда Рада утвердила новый состав кабмина, предложенный новым премьером Денисом Шмыгалем. Емец уже был министром здравоохранения во время президентства Виктора Януковича.

Ранее в понедельник глава украинского Минздрава в интервью одному из местных телеканалов провел весьма неудачную параллель, фактически сравнив сограждан старше 65 лет с «трупами», сообщает телеканал «360». Связано ли высказывание руководителя ведомства с отставкой — не известно.

По последним данным, на Украине подтверждены 73 случая коронавируса COVID-19, трое заболевших скончались, один пациент выздоровел. С 12 марта в стране введен карантин, который продлится до 3 апреля.