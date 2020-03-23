СК РФ начал проверку по факту распространения фейков о коронавирусе в России

Москва, 23 марта. Следственный комитет РФ начал проверку по поводу распространения фейковой информации о коронавирусе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как уточнили в СК, сотрудники устанавливают лиц, причастных к распространению недостоверных данных о количестве заразившихся коронавирусом с целью посеять панику.

«Процессуальная проверка проводится по ч 1 ст. 237 УК РФ (искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей) и ч. 4 ст. 128.1 УК РФ (клевета)», — говорится в комментарии на сайте комитета.

Как сообщал ранее телеканал «Царьград», большое количество фейковых сообщений о коронавирусе рассылается авторами разных каналов в Telegram. При этом они скрывают свои данные. Вбросы распространяются ботами. Чаще всего они атакуют чаты родителей школьников и воспитанников детских садов. И это неудивительно, ведь самая восприимчивая аудитория, на которую и нацелены вбросы, – это «группы мам».

Сегодня МВД опубликовало ролик, в котором были показаны крупнейшие фейки о масштабах коронавируса в России. В министерстве предупредили, что за публикацию и распространение недостоверных данных всем «сетевым троллям» грозит ответственность.

Отслеживанием фейков занимается и центр по информированию граждан о коронавирусе в Москве. Его специалисты ежедневно выявляет около 50 вбросов о пандемии.

Ранее Роскомнадзор обратился к руководству радиостанции «Эхо Москвы» с требованием удалить фейковую информацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции в России. В отношении издания федеральная служба намерена возбудить административное дело.

По мнению известного российского писателя и видеоблогера Дмитрия Пучкова, в отношении СМИ, которые позволяют себе распространять такие вбросы, отзыв лицензии должен быть первейшим делом.