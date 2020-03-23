Путин встретился с главой Минпромторга Мантуровым. События дня. ФАН-ТВ

Владимир Путин провел рабочую встречу с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым . Обсуждалось влияние пандемии вируса на текущую ситуацию в экономике страны, а также вопрос обеспечения граждан средствами защиты. Мантуров отметил, что ситуация в целом удовлетворительная, в частности, на предприятиях промышленности, занятых в направлении импортозамещения. На большинстве из них продукция даже превосходит по качеству зарубежные аналоги. По поводу выполнения задач по борьбе с коронавирусом министр отметил, что предприятия, производившие в сутки около 600 тысяч масок, перешли на круглосуточный режим и увеличили показатель до 1,6 млн в сутки. Увеличено производство для обеспечения аптек и ряда служб. Также максимально наращиваются объемы производства медтехники, аппаратов искусственной вентиляции легких, тепловизоров. Президент России потребовал докладывать ему о наращивании объемов выпуска материалов, необходимых для россиян и специалистов в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Домашний режим для пожилых людей в Москве

В Москве усилят меры борьбы с распространением коронавируса. Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к старшему поколению жителей столицы. Он обязал людей старше 65 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания, оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции с 26 марта до 14 апреля. Выходить на улицу им предлагается только в случае крайней необходимости, например, в магазин или аптеку. Хотя даже в этом случае можно позвонить по номеру горячей линии и получить помощь с доставкой продуктов, лекарств и решением других бытовых проблем. В качестве альтернативы предлагается поездка на дачу. Что касается работы, то пожилым людям также не рекомендуется ее посещать. Работодатели должны будут пойти навстречу своим сотрудникам. В частности, предоставить удаленную работу, либо дать оплачиваемый отпуск, либо отправить на больничный. Но есть исключение.

«Исключение только для руководителей и сотрудников, чье нахождение на работе жизненно важно для функционирования предприятий, организаций, учреждений, органов государственной власти. Конечно, также для работников здравоохранения. Они должны быть на своем посту. К ним домашний режим может не применяться», — подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин.

Конечно, такие меры требуют дополнительных затрат, поэтому власти столицы единоразово выплатят четыре тысячи рублей тем, кто ответственно будет соблюдать домашний режим. Также в Москве операторов связи обязали не отключать телефоны и интернет у пожилых людей даже при нулевом или отрицательном балансе. Временно отменили взимание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ. Сергей Собянин также выразил надежду, что такие меры для борьбы с коронавирусом будут восприняты с пониманием, так как распространение коронавирусной инфекции требует серьезного отношения.