Историк Шульгин: Лимонов смог отразить отупение Запада на почве тотальной исторической лжи

Москва, 23 марта. Нынешние российские «либералы» совершенно неверно трактуют творчество писателя и политика Эдуарда Лимонова, считает кандидат исторических наук Владимир Шульгин.

По его мнению, Лимонов всегда был воплощением противоположности подобострастным Западу советским «поэтам цивилизации», которые пытались представлять себя в виде «оппозиции» советскому режиму.

«Наши «либералы», у которых по верным наблюдениям Лимонова, было мало чего от подлинного европейского либерализма, всегда «национально-ориентированного», вообще не видят этой стороны его творчества», — констатировал историк.

Как пояснил Шульгин, они обращают внимание только на старые эпатажные работы «Эдички», из которых он быстро вырос.

«Уже в 1980-е годы Лимонов подобно Зиновьеву, другому русскому, вынужденно оказавшемуся на Западе, стал «демоном» этой «прогрессистской» цивилизации, забывшей о героических целях жизни, подменившей их телесными средствами существования», — пишет ученый в своей колонке в «Литературной газете».

По словам Шульгина, Лимонов смог показать принципиальное единство «двух санаториев», западного и советского, шедших теперь единым пошлым курсом потребительской цивилизации.

«Советские элитарии, вступив «после Сталина» на этот подражательный путь обеспечения «товарного изобилия», не поняли, что попались на пропагандистский «западный крючок», с которого трудно соскочить», — пояснил он.

Шульгин также описал интересный эпизод участия Лимонова в собрании «восточноевропейских интеллектуалов» в Будапеште в 1987 году. Когда выступавший на этой встрече нобелевский лауреат Чеслав Милош стал «клеймить позором СССР за пакт Молотова-Риббентропа», Лимонов напомнил ему, что еще в 1935 году Германия и Польша заключили подобный пакт, и что в 1938 году Польша участвовала в разделе Чехословакии. При этом у него пытались отбирать микрофон, но он смог закончить свою речь.

«Лимонов хорошо отразил современный феномен – отупение представителей Запада и его «восточных» холуев на почве пропагандистски-тотальной исторической лжи», — считает Шульгин.

При этом на этом съезде был еще один молодой советский писатель, который предпочел не ввязываться в борьбу за честь своей страны.

По мнению историка, Лимонов прекрасно описал «психотип» таких борцов за всеобщий прогресс: «У всех них был дар «щекотать модные темы», тусить в верхах и «ни за что не страдать».

Напомним, о смерти Эдуарда Лимонова стало известно вечером 17 марта. Он был автором книг «История его слуги», «Дневник неудачника», «Подросток Савенко», «Палач», «Дисциплинарный санаторий» и многих других сочинений. Основал Национал-большевистскую партию1 (запрещена в РФ как экстремистская организация), был первым редактором партийной газеты «Лимонка» и одним из лидеров оппозиционного движения «Другая Россия».

Писатель Захар Прилепин назвал смерть Лимонова в разгар западной паники вокруг коронавируса символичной.

«Лимонов умер в разгар всей этой истерии с коронавирусом и закрытия границ — в этом, конечно же, есть определенный символ», — отметил Прилепин.

По его словам, Лимонов не терпел западноевропейский глобальный мир: «Считал всю эту историю совершенно чуждой и ненужной России — омерзительной, глупой и подлой».

1 Организация запрещена на территории РФ.