Эксперт успокоила родителей, переживающих из-за учебы детей за компьютером

Санкт-Петербург, 23 марта. Дистанционное обучение школьников предполагает не только работу за компьютером, чего боятся многие родители, но и другие занятия. Об этом заявила начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования комитета по образованию Санкт-Петербурга Елена Спасская, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Спасская стала одним из спикеров пресс-конференции, проведенной в понедельник медиагруппой «Патриот». Встреча посвящена была вопросу готовности российских школ и вузов к дистанционному обучению. Учебные заведения перешли на такую форму из-за распространения коронавирусной инфекции.

Некоторые родители выступили против перехода на дистанционное образование, поскольку переживают, что тогда учебный процесс будет полностью проходить у компьютера, а это нанесет вред здоровью ребенка.

Как отметила Спасская, обучение на дому в период карантина предполагает и другие занятия, развивающие школьников.

«Ребенок может рисовать, вырезать, лепить и так далее. Все зависит от того, какого вида задание дает преподаватель. Никто не отменял чтение художественной литературы, рабочую тетрадь. Поэтому не только и не столько работа за компьютером», — успокоила эксперт.

Ранее директор президентского физико-математического лицея №239 Максим Пратусевич заверил, что переход на дистанционное обучение вовсе не означает, что школьники будут списывать все из Интернета.