Марков объяснил критику HRW в адрес РФ по борьбе с коронавирусом работой на власти США

Посол России в США Анатолий Антонов ответил на критику главы Human Rights Watch (HRW) Кеннета Рота, призвав организацию не лгать людям о борьбе с коронавирусом в России. Политолог Сергей Марков заявил, что подконтрольная правительству США HRW использует пандемию коронавируса как инструмент информационной войны против России.

Недавно Кеннет Рот обвинил РФ в том, что якобы страна ничего не предпринимает, чтобы предотвратить приобретение «богатыми русскими аппаратов ИВЛ, которых может не хватить простым гражданам». В свою очередь, российский посол ответил ему следующим образом:

«Призываем главу HRW не дезинформировать своих читателей в Нью-Йорке и по всему миру о деятельности российского правительства в борьбе с коронавирусной инфекцией».

Как заявил Антонов, правительство своевременно приняло меры для противостояния вирусу «значительно эффективнее тех стран, которые HRW традиционно избегает критиковать». Кроме того, в качестве подтверждения правильности принятых российскими властями мер он дал ссылку главе HRW на англоязычное интервью главного врача больницы №40 в Коммунарке Дениса Проценко, где рассказывается ситуация с аппаратами искусственного дыхания. Также Антонов отрицательно высказался о заявлениях лидеров общественного мнения США в период пандемии коронавируса.

«Вновь обращаем внимание политиков и общественных деятелей в США: сейчас как никогда нужны совместные действия по борьбе с вирусом, а не ложные новости и попытки посеять рознь, неприязнь, разжечь ксенофобию (русофобию)», — добавил он.

Директор Института политических исследований Сергей Марков объяснил, что критика HRW в адрес России по борьбе с коронавирусом осуществляется в интересах правительства США.

«HRW является совместным проектом правозащитников и той части американских правительственных агентов, которые интересуются этой проблематикой. Десять лет назад в американских правительственных структурах стала происходить значительная деградация демократических ценностей. Соответственно, HRW стала подпадать под контроль уже глубинного государства. В это время она потеряла возможность проводить самостоятельную политическую линию. Не нужно рассматривать ее как серьезную правозащитную организацию, а как одну из манипулятивных структур спецслужб США», — сказал Марков в интервью Федеральному агентству новостей.

Очевидно, что США в рамках информационной и политической войны против России используют любые инструменты, в том числе пандемию коронавируса, для того, чтобы «отработать свои деньги».

«Во-первых, нужно говорить, что HRW не может считаться правозащитной организацией после того, как она одобрила захват власти хунтой в Киеве. Во-вторых, нужно отвечать, что в России эффективное государственное управление, которое позволило значительно лучше подготовиться к коронавирусу, чем другим странам. Это признают все объективные показатели. В-третьих, приобретение богатыми людьми аппаратов искусственной вентиляции легких происходит во всех странах мира. Везде власти пытаются этому противостоять, поскольку в период эпидемии аппараты ИВЛ представляют собой общенациональное достояние», — добавил собеседник ФАН.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.