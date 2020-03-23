На Украине призвали Зеленского поставить «патриотов» на место

Из-за пандемии коронавируса время играет против президента Украины Владимира Зеленского; Петр Порошенко идет ва-банк. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

В Раде недовольны

Депутаты фракций «Голос», «Европейская солидарность» и «Батькивщина» предлагают Верховной раде Украины признать незаконным решение о создании консультативного совета с представителями Донецкой и Луганской народных республик в рамках работы контактной группы по урегулированию ситуации на территории Донбасса. Об этом говорится в тексте соответствующего постановления, который был обнародован на сайте парламента.

«Считать, что документы, согласованные и подписанные 11 марта 2020 года на заседании трехсторонней контактной группы в городе Минск, Республика Беларусь, в частности, проект решения об учреждении Консультативного совета (рабочей группы), прямо противоречат Конституции Украины, закону Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» и национальным интересам Украины», — говорится в тексте постановления.

Продолжение конфронтации

Политолог Андрей Иванов обратил внимание, что при новом президенте Украины Владимире Зеленском продолжается тот же кошмар, что и во время предыдущих украинских правителей. Не важно, кто готов с кем договариваться, общее настроение у всех — это продолжать конфронтацию.

«Любые мирные инициативы отвергаются, на повестку дня выходят «демоны войны». Здесь сложно говорить о каких-то идеологических предпочтениях. Украинские политики просто служат самой идеи разрушения. Идея украинской государственности, основанной на сельской культуре, не предполагает конструктивной дискуссии и вдумчивого разговора. Важно понять, что сама суть украинской политики в том, чтобы идти против реальности и радикально противостоять любому здравому смыслу», — заявил Андрей Иванов.

Порошенко идет ва-банк

Украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин отметил, что данные заявления от «майданной оппозиции» вполне ожидаемы. В сложившейся политической обстановке партиям Петра Порошенко, Юлии Тимошенко и Святослава Вакарчука очень сложно как-то проявлять себя в конструктивном ключе.

«Именно поэтому любая мирная инициатива команды Зеленского будет маркироваться как «предательство». И в ход будут запускаться ультранационалистические тезисы с соответствующим использованием уличных неонацистских радикалов. Анонсированные следственные действия в отношении людей из команды Порошенко и прочих вынуждают их идти ва-банк. Если контактная группа в Минске будет достигать каких-то конкретных результатов по реализации Минских соглашений, буквально на следующий день мы будем видеть и «массовые протесты патриотов», и блокировку трибуны в Раде, а может быть, и какое-то объединение «майданной оппозиции» вокруг очередного эфемерного «штаба национального спасения», — пояснил Евгений Голышкин.

По его мнению, команде Зеленского крайне важно сейчас проявить свою политическую волю и «не ударить в грязь лицом» перед участниками «нормандского формата», а также в деле реализации конкретных шагов по взятым Украиной на себя обязательствам. В украинских средствах массовой информации периодически проскакивает информация «о слухах в кулуарах» на Банковой, о целесообразности досрочных выборов в Верховную раду.

«Поэтому таким псевдопатриотам не остается ничего кроме голого популизма и провокационных заявлений. Однако ситуация с пандемией и нарастающие экономические проблемы все сложнее откладывать на какой-то неопределенный срок. И в этом смысле Зеленскому крайне важно поставить на место «патриотов», — заключил Евгений Голышкин.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.