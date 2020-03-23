Врач Ивановской больницы заразился коронавирусом

Иваново, 23 марта. Экспресс-тест показал положительную реакцию на коронавирус у одного из врачей Ивановской областной больницы, заявил глава областного департамента здравоохранения Артур Фокин.

По данным на 23 марта, в регионе подтвердился второй случай заражения коронавирусом. Это сотрудник больницы, который вернулся с отдыха из-за границы.

По словам Фокина, пациента изолировали в боксе, выявлен круг его контактов. Более 50 человек сдали тесты, их отправили на карантин.

Первый случай коронавируса выявили в Ивановской области у мужчины, который вернулся из Европы. Его также изолировали в инфекционной больнице. Пациент чувствует себя хорошо.

Меры по предотвращению распространения коронавируса прокомментировал доктор Александр Мясников. Он считает, что в России эффективно борются с инфекцией. Он подчеркнул, что с пандемией нужно бороться только сообща.

Ранее сообщалось, что популярная певица и экс-ведущая телестройки «Дом-2» Ольга Бузова на два дня легла в австрийскую больницу, чтобы сдать анализы. Мать Бузовой рассказала, что 34-летняя исполнительница сдала анализы на коронавирус, онкологические заболевания, а также проверила гормональный фон.

Анализы показали, что певица здорова. Мать Бузовой пояснила, что дочь каждый год проходит полное медицинские обследование и внимательно относится к своему здоровью.