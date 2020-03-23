Около 300 россиян не могут вернуться из Армении на родину из-за ЧС в Грузии

Москва, 23 марта. Россияне не могут вернуться на родину из Армении из-за введения режима ЧС в Грузии в связи с коронавирусом. Об этом рассказал адвокат Денис Надеин, к которому обратились граждане РФ.

По словам адвоката, около 300 россиян остаются в Армении и не могут вернуться в РФ. В Ереване работает аэропорт, рейсы в Россию выполняются. Однако большинство из россиян приехали в Армению на автомобилях и не могут оставить транспортное средство в стране.

Проезд из Армении в Россию возможен по единственной дороге через Грузию. Тбилиси закрыл границы из-за распространения коронавируса.

«Армянская сторона выпускает через свою границу, человек должен шагнуть на территорию Грузинской Республики — и 300 километров по дороге до российской границы в районе Владикавказа. Грузия категорически против: никого ни пускает и не выпускает», ― объяснил Надеин в комментарии телеканалу «360».

Адвокат отметил, что ситуация затянулась уже на месяц. Вопрос возвращения россиян обсуждается по дипломатическим каналам, однако на это влияют осложнившиеся в последнее время отношения между Москвой и Тбилиси.

С 21 марта Грузия закрыла авиасообщение со всеми странами. Кроме того, Грузия с 20 марта закрыла все торговые объекты внутри страны, кроме автозаправок, продуктовых магазинов и аптек. По данным на 23 марта, в Грузии зафиксировали 54 случая заражения коронавирусом.