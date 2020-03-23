Шойгу встретился с Асадом в Дамаске

Дамаск, 23 марта. Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу по поручению российского президента Владимира Путина совершил рабочую поездку в Сирию, говорится в сообщении военного ведомства.

По приезде в САР министр обороны России встретился с сирийским президентом Башаром Асадом.

«В Дамаске Сергей Шойгу был принят президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом», — говорится в сообщении.

Темами их разговора стали гуманитарное содействие сирийскому народу, страдающему от ограничительных мер западных стран, и восстановление экономического потенциала страны при помощи российских специалистов, указали в ведомстве.

Как сообщили в Минобороны РФ, безопасность полета самолета в воздушном пространстве Сирии, на борту которого находился Шойгу, обеспечивали истребители Су-35С ВКС РФ.