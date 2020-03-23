Баку готовится к решающей войне за Карабах: чем ответит Армения?

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей разбирается, какова роль Турции в армяно-азербайджанском конфликте, чем сможет ответить Ереван и что с этого России.
На днях министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов обсудил результаты военных учений, проведенных в начале марта. По его словам, в ходе боевой подготовки необходимо использовать самые современные методы управления. Баку, по всей видимости, делает серьезную ставку именно на новейшие разработки и инновационные подходы.
Азербайджанцы ориентируются прежде всего на турок, которые сейчас активно демонстрируют возможности своего ВПК в Сирии. Сначала это были военные операции против сирийских курдов. Затем Анкара переключилась на сирийскую армию в Идлибе. Против бойцов САА активно применяются артиллерия и реактивные системы. Но главной турецкой фишкой стали ударные беспилотники. Очевидно, что к такой беспрецедентной по своему масштабу и уровню агрессивности атаке не были готовы ни в Москве, ни в Дамаске. Как результат — сотни убитых сирийских солдат. Тем не менее каких-либо стратегических успехов туркам достигнуть так и не удалось.
Тем временем в Баку объявили, что азербайджанская армия официально начнет изучение опыта ВС Турции. Будет продолжаться обмен опытом и закупка Азербайджаном современного турецкого оружия и военной техники. В том числе и БПЛА с искусственным интеллектом (камикадзе-дроны Anka, Kargu), с которыми бесполезно бороться с помощью систем радиоэлектронной борьбы, так как они не нуждаются в GPS-связи.
Есть все условия для начала очередной армяно-азербайджанской войны
Политологи отмечают, что для Баку очень важны отношения Москвы и Анкары.
«Баку как союзник Анкары полностью поддерживает действия Турции в Идлибе, хотя официально отказывается признавать [Башара] Асада нелегитимным президентом. Для Азербайджана крайне важно, чтобы не росла конфронтация между Турцией и Россией, потому что обе страны в политическом, экономическом и военном смыслах — главные партнеры Баку», — считает кандидат политологических наук, старший преподаватель РУДН Камран Гасанов.
Гасанов обратил особое внимание на закупку турецких беспилотников.
«В апрельских боях 2016 года азербайджанская армия активно использовала беспилотники. Израильские. С учетом того, что в Баку хотят закупиться турецкими «барактарами», можно сказать, что при ведении потенциальных боевых действий ставка будет сделана на массированное применение БПЛА. Турецкие инструкторы тренируют азербайджанскую армию, и очевидно, они поделятся с коллегами опытом использования БПЛА в Идлибе.
Что касается дальнейших действий, то с 1994 года Азербайджан усиливает армию, готовясь к решающей войне. Переговоры не дают результата. При новом премьер-министре Армении [Николе] Пашиняне готовность Еревана к уступкам по оккупированным территориям снизилась. Сегодня ситуация очень похожа на апрель 2016-го — падающие цены на нефть и новая напряженность между Турцией и Россией в Сирии — поэтому не исключаю возобновления боев», — резюмирует Гасанов.
Армения готова — Баку не на что рассчитывать
Однако использование БПЛА — не залог успеха военной операции.
«Во-первых, в Идлибе турецкой армии, активно применявшей беспилотники, так и не удалось достичь каких-либо серьезных результатов, — отмечает армянский политический обозреватель Айк Халатян. — Фактически успеха в последнем обострении в Идлибе добились сирийские войска при поддержке ВКС РФ, а [Реджеп Тайип] Эрдоган был вынужден прилететь в Москву договариваться.
Во-вторых, во время четырехдневной апрельской войны 2016 года Азербайджан также массово применял беспилотники и прочие новейшие средства. Безрезультатно. Определенного успеха азербайджанская сторона достигла в первый день и без применения всех этих сил. А затем им уже ничего не помогло. Баку так и не смог развить успех, а армянская сторона вернула под свой контроль многие опорные пункты на первой линии. Поэтому я бы на месте Азербайджана особо не надеялся на серьезное преимущество во время очередной войны. Тем более, что с момента апрельского конфликта 2016-го армянские силы получили на вооружение большое количество современных систем ПВО и РЭБ, что значительно увеличило их боевые возможности, в том числе и в борьбе с беспилотниками».
Израильские «камикадзе»
Азербайджан также закупает израильские беспилотники.
«Для Армении ситуация изменилась мало: Азербайджан закупил как минимум три типа израильских барражирующих боеприпасов (беспилотники-камикадзе), которые, очевидно, ничем не уступают турецким аналогам. Более того, в отличие от Турции, Израиль — один из признанных лидеров в разработке БПЛА. Таким образом, закупка турецких «камикадзе» только усложнит логистику в азербайджанской армии из-за большого количества моделей вооружения одного типа, — рассказал ФАН военный эксперт Леонид Нерсисян. — Ереван уже имеет и свой немалый опыт, связанный с апрельской войной 2016 года, когда Азербайджан активно использовал беспилотники-камикадзе. С того момента силы противовоздушной обороны Армении заметно нарастили возможности борьбы с БПЛА, в том числе за счет закупки зенитных ракетных комплексов Тор-М2КМ. К тому же Ереван активно наращивает и собственные возможности в области беспилотной авиации. В серийном производстве находятся минимум две модели беспилотников-камикадзе».
Итого: Москве крайне невыгоден очередной конфликт в Карабахе
Россия старается выступать в этой ситуации в качестве миротворца.
«Россия сегодня стремится поддерживать добрососедские отношения со всеми государствами на Кавказе, в том числе с Арменией и Азербайджаном, — говорит член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. — Но Ереван — особенный союзник, входящий не только в экономический интеграционный союз, но и в оборонный союз ОДКБ. При этом для Армении, находящейся в изоляции со стороны Азербайджана и Турции, этот союз значит гораздо больше, чем, например, для Белоруссии, которая откровенно заигрывает с НАТО.
Что касается карабахского вопроса — то он не решаем ни в ближайшей, ни в среднесрочной перспективе, а значит, покончить с этой проблемой сейчас можно, только если одна из сторон разгромит другую. И, возможно, устроит геноцид или массовое изгнание нелояльного населения. Даже наличие такого мощного оружия, как системы залпового огня, или поставки дронов Турцией Азербайджану вряд ли коренным образом решат проблему. Дроны не могут контролировать территорию. Но они могут сбиваться армянской стороной. И в этом смысле Россия может предоставить армянам такую возможность. Давление на Азербайджан могут оказать и США — я напомню, что Штаты выделяют значительную сумму, в районе 20 миллионов долларов, на Нагорный Карабах. То есть Вашингтон следит за конфликтом и использует любую возможность для того, чтобы влезть в регион. Тем более, что рядом находится Иран.
Таким образом, любое усиление роли Турции в региональных конфликтах, а также турецкое подстрекательство в адрес Азербайджана создает России массу проблем. Если влияние Анкары на азербайджанское руководство столь велико, что в Баку решат начать войну, то на это неизбежно отреагирует Армения и в рамках ОДКБ затребует помощи у России. Любой помощи — военной, политической, дипломатической. И Москве придется вмешиваться в этот конфликт при всем нежелании этого делать».