Баку готовится к решающей войне за Карабах: чем ответит Армения?

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей разбирается, какова роль Турции в армяно-азербайджанском конфликте, чем сможет ответить Ереван и что с этого России.

На днях министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов обсудил результаты военных учений, проведенных в начале марта. По его словам, в ходе боевой подготовки необходимо использовать самые современные методы управления. Баку, по всей видимости, делает серьезную ставку именно на новейшие разработки и инновационные подходы.

Азербайджанцы ориентируются прежде всего на турок, которые сейчас активно демонстрируют возможности своего ВПК в Сирии. Сначала это были военные операции против сирийских курдов. Затем Анкара переключилась на сирийскую армию в Идлибе. Против бойцов САА активно применяются артиллерия и реактивные системы. Но главной турецкой фишкой стали ударные беспилотники. Очевидно, что к такой беспрецедентной по своему масштабу и уровню агрессивности атаке не были готовы ни в Москве, ни в Дамаске. Как результат — сотни убитых сирийских солдат. Тем не менее каких-либо стратегических успехов туркам достигнуть так и не удалось.

Тем временем в Баку объявили, что азербайджанская армия официально начнет изучение опыта ВС Турции. Будет продолжаться обмен опытом и закупка Азербайджаном современного турецкого оружия и военной техники. В том числе и БПЛА с искусственным интеллектом (камикадзе-дроны Anka, Kargu), с которыми бесполезно бороться с помощью систем радиоэлектронной борьбы, так как они не нуждаются в GPS-связи.

Есть все условия для начала очередной армяно-азербайджанской войны

Политологи отмечают, что для Баку очень важны отношения Москвы и Анкары.

«Баку как союзник Анкары полностью поддерживает действия Турции в Идлибе, хотя официально отказывается признавать [Башара] Асада нелегитимным президентом. Для Азербайджана крайне важно, чтобы не росла конфронтация между Турцией и Россией, потому что обе страны в политическом, экономическом и военном смыслах — главные партнеры Баку», — считает кандидат политологических наук, старший преподаватель РУДН Камран Гасанов.

Гасанов обратил особое внимание на закупку турецких беспилотников.

«В апрельских боях 2016 года азербайджанская армия активно использовала беспилотники. Израильские. С учетом того, что в Баку хотят закупиться турецкими «барактарами», можно сказать, что при ведении потенциальных боевых действий ставка будет сделана на массированное применение БПЛА. Турецкие инструкторы тренируют азербайджанскую армию, и очевидно, они поделятся с коллегами опытом использования БПЛА в Идлибе. Что касается дальнейших действий, то с 1994 года Азербайджан усиливает армию, готовясь к решающей войне. Переговоры не дают результата. При новом премьер-министре Армении [Николе] Пашиняне готовность Еревана к уступкам по оккупированным территориям снизилась. Сегодня ситуация очень похожа на апрель 2016-го — падающие цены на нефть и новая напряженность между Турцией и Россией в Сирии — поэтому не исключаю возобновления боев», — резюмирует Гасанов.

Армения готова — Баку не на что рассчитывать

Однако использование БПЛА — не залог успеха военной операции.

«Во-первых, в Идлибе турецкой армии, активно применявшей беспилотники, так и не удалось достичь каких-либо серьезных результатов, — отмечает армянский политический обозреватель Айк Халатян. — Фактически успеха в последнем обострении в Идлибе добились сирийские войска при поддержке ВКС РФ, а [Реджеп Тайип] Эрдоган был вынужден прилететь в Москву договариваться. Во-вторых, во время четырехдневной апрельской войны 2016 года Азербайджан также массово применял беспилотники и прочие новейшие средства. Безрезультатно. Определенного успеха азербайджанская сторона достигла в первый день и без применения всех этих сил. А затем им уже ничего не помогло. Баку так и не смог развить успех, а армянская сторона вернула под свой контроль многие опорные пункты на первой линии. Поэтому я бы на месте Азербайджана особо не надеялся на серьезное преимущество во время очередной войны. Тем более, что с момента апрельского конфликта 2016-го армянские силы получили на вооружение большое количество современных систем ПВО и РЭБ, что значительно увеличило их боевые возможности, в том числе и в борьбе с беспилотниками».

Израильские «камикадзе»

Азербайджан также закупает израильские беспилотники.

«Для Армении ситуация изменилась мало: Азербайджан закупил как минимум три типа израильских барражирующих боеприпасов (беспилотники-камикадзе), которые, очевидно, ничем не уступают турецким аналогам. Более того, в отличие от Турции, Израиль — один из признанных лидеров в разработке БПЛА. Таким образом, закупка турецких «камикадзе» только усложнит логистику в азербайджанской армии из-за большого количества моделей вооружения одного типа, — рассказал ФАН военный эксперт Леонид Нерсисян. — Ереван уже имеет и свой немалый опыт, связанный с апрельской войной 2016 года, когда Азербайджан активно использовал беспилотники-камикадзе. С того момента силы противовоздушной обороны Армении заметно нарастили возможности борьбы с БПЛА, в том числе за счет закупки зенитных ракетных комплексов Тор-М2КМ. К тому же Ереван активно наращивает и собственные возможности в области беспилотной авиации. В серийном производстве находятся минимум две модели беспилотников-камикадзе».

Итого: Москве крайне невыгоден очередной конфликт в Карабахе

Россия старается выступать в этой ситуации в качестве миротворца.