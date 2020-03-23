Сотрудники системы высшего образования РФ не потеряют в заработке из-за коронавируса

Санкт-Петербург, 23 марта. Ни один из сотрудников в системе высшего образования России не пострадает в заработке из-за эпидемии коронавируса. Об этом заявил проректор Балтийского государственного технического университета «Военмех» Марат Гогуадзе.

Он принял участие в пресс-конференции «Патриота», посвященной теме готовности российских школ и вузов к дистанционному обучению, где вместе с другими экспертами обсудил влияние коронавируса на систему образования в стране и тонкости удаленного образовательного формата.

Гогуадзе подчеркнул, что вынужденный переход на дистанционное обучение не должен влиять на уровень оплаты труда работников сферы образования.

«Все обязательства, которые берет на себя вуз, Министерство науки и высшего образования выполняются в полном объеме независимо от формы работы — удаленно или на работе. Лица, находящиеся в зоне риска, переходят на удаленную работу. Эта ответственность идет, в первую очередь, от самого работодателя. Никоим образом зарплата педагогов и другого персонала не пострадает», — подчеркнул он.

Член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге, директор лицея №36 Константин Тхостов, который также принял участие в обсуждении, добавил, что преподаватели не обязаны приезжать в образовательные учреждения для проведения занятий. По его мнению, классно-урочная система в ее классическом виде уже себя не оправдывает.

Он призвал всех работодателей адекватно отвечать вызову, который встал перед старной в связи с распространением инфекции, и не рисковать здоровьем сотрудников. По его словам, преподаватель, который может вести образовательный процесс из дома без потери качества, в сложившейся ситуации должен работать удалено.