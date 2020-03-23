Благовещение 2020: когда отмечается, история и традиции, что можно и нельзя делать

Один из важнейших христианских праздников — Благовещение — приходится на время весеннего равноденствия, расцвета природы после долгой зимы. В западной традиции (у католиков и протестантов) праздник называется Благовещение Девы Марии, в православии — Благовещение Пресвятой Богородицы.

Когда отмечается Благовещение

Западные христиане (католики и протестанты), а также часть православных церквей отмечают Благовещение 25 марта. Русская православная церковь и другие конфессии, живущие по юлианскому календарю, празднуют Благовещение 7 апреля (25 марта по старому стилю).

История праздника

Согласно евангельскому преданию, Благовещение — это благая весть, посланная Богоматери, что ей предначертано родить спасителя мира. Сообщить Марии эту радостную весть Господь послал архангела Гавриила. Мария, которая была обручена с праведным Иосифом, сначала испугалась пророчества, однако затем, будучи покорной божьей воле, приняла свой жребий. Иосиф также поверил в благую весть и не стал подозревать Марию в неверности.

Христианский смысл праздника: покорность Девы Марии божьей воле и начало искупления первородного греха прародительницы Евы.

Католики, которые празднуют Благовещение 25 марта, считают, что именно в этот день Мария узнала о своей беременности — ведь с этого дня до Рождества Христова ровно девять месяцев. Также Благовещение связывают с весенним равноденствием, то есть Спаситель был зачат в день пробуждения природы, а значит — в день сотворения мира.

Традиция вести отсчет Нового года с весеннего равноденствия пришла от более древних верований и сохранилась в некоторых странах до сих пор. В искусстве, в первую очередь в западной традиции, Благовещение всегда было излюбленной темой живописи, русская икона тоже неоднократно обращалась к этому евангельскому сюжету.

Благовещение в России

Благовещение было одним из самых почитаемых праздников на Руси, где был чрезвычайно развит культ Богоматери как заступницы всех женщин. Поэтому в народной традиции Благовещение — это бабий праздник.

Праздник как правило приходится на время Великого поста, в связи с этим для верующих допускаются некоторые послабления. В 2020 году Благовещение в России будет отмечаться во вторник, 7 апреля, постящимся разрешены горячая постная пища с растительным маслом, рыба и морепродукты, а также вино. Подробнее о Благовещении в России читайте в материалах Федерального агентства новостей.

Обряды, приметы и запреты на Благовещение

На Руси на Благовещение категорически запрещалось работать, в том числе в доме и во дворе. Женщинам строжайше запрещалась стирать, также не поощрялось умывание и даже готовка пищи.

Женщинам и девушкам традицией предписывалось в этот день ходить в старой латанной одежде (затрапезе), непричесанными. Нарушение запрета, согласно верованиям, могло помещать птицам вить гнезда. Благовещение считалось последним днем отдыха перед тем, как наступало время людям выходить в поле, а птицам — вить гнездо. Бытовала поговорка:

«На Благовещение птица гнезда не вьет, девица косы не плетет».

Также под запретом было все, что запрещено в Великий пост: ссоры, споры, дурные мысли, веселые посиделки и развлечения.

Разрешались неспешные прогулки, совместная трапеза с тихой беседой, отдых и молитва. На Благовещение верующие стараются обязательно посетить храм.

Приметы гласили: какая погода на Благовещение, — таким и год будет.

Самый известный обряд на Благовещение — выпускать на волю птиц. Сегодня этот обряд, который проводится только с ручными птицами, исполняют священнослужители. Церковь не благословляет (то есть запрещает) верующим ловить, а затем выпускать диких птиц, которые из-за этого массово гибнут.