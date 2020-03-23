Российский ученый назвал бредовой гипотезу о «космическом» происхождении коронавируса

Москва, 23 марта. Гипотеза о «космическом» происхождении коронавируса является бредовой. Об этом заявил научный сотрудник Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН Владимир Семенов.

Ранее экзобиолог Чандра Викрамасингх из Университета Кардиффа в Уэльсе выдвинул гипотезу, согласно которой новый коронавирус мог быть занесен на территорию Китая упавшим из космоса метеоритом. Данную версию поддержал заведующий отделом Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Ильин.

Семенов опроверг «космическую» версию происхождении коронавируса, отметив, что подобные гипотезы не имеют под собой научных оснований, передает iReactor.

«С точки зрения какого-то банального здравого смысла, это чушь. Просто бред какой-то — метеорит… Еще инопланетян бы привязали, из той же серии. В принципе таково мое мнение, — пояснил ученый.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных коронавирусом во всем мире достигает 292 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 15 тысяч человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира.

В России зафиксировано 438 случаев заражения коронавирусом. 17 человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц, погибших нет.

Эксперты выражают уверенность, что власти Соединенных Штатов имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.