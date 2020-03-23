Эксперты оценили готовность школ и вузов к дистанционному обучению в условиях пандемии

Дистанционное образование не является чем-то новым, а перевод всех школьников на удаленное обучение показывает гибкость российского образования. Об этом заявили эксперты в ходе дискуссии на тему «Готовы ли российские школы и вузы к дистанционному обучению. Изменит ли коронавирус систему образования в России. Что такое дистанционное образование вообще», которая состоялась в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». На пресс-конференции собрались представители школы высшего и среднего образования, а также руководители профильных ведомств, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Сколько продлятся каникулы

Ведущий мероприятия Артем Галицын попросил сотрудников ведомств, курирующих образование в Санкт-Петербурге и Ленинградской области рассказать, до какого времени продлятся вынужденные каникулы школьников из-за пандемии коронавируса.

Как сообщил начальник отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленобласти Максим Винокуров, в регионе с 23 по 29 марта включительно во всех школах объявлены каникулы.

«С 30 марта все обучающиеся образовательных организаций ЛО переходят на дистанционную форму обучения. Своим распоряжением мы определили крайнюю дату [каникул] 12 апреля», — сказал он.

В свою очередь Елена Спасская, начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования комитета по образованию Петербурга, заявила, что в городе принято аналогичное решение.

«У нас также объявлены каникулы до 28 марта. С 30 марта в зависимости от принимаемых решений наши школьники продолжат обучение в свободно режиме или по дистанционной форме. В настоящее время учреждения дополнительного образования продолжают свою работу, а выезды в оздоровительные лагеря в Санкт-Петербурге запрещены», — указала Спасская.

Ходить в школу или уйти на дистанционное обучение?

Член штаба ОНФ в Санкт-Петербурге, директор лицея №369 Константин Тхостов подчеркнул, что выбор — посещать школу в обычном режиме или начать дистанционное обучение — в любом случае остается на родителях.

«Каждая семья определяет ту допустимую форму, которая поддержана государством, и не противоречит тем укладам, которые существуют в отдельно-взятой семье. Российская система образования предоставляет возможность каждой избрать ту форму обучения детей, которая на сегодня поддерживается государством», — отметил член регионального штаба ОНФ.

Коллега Константина Тхостова директор президентского физико-математического лицея №239 Максим Пратусевич пояснил, что решение ввести режим свободного посещения было принято в тот период, когда у школьников происходило повторение раннее изученного материала.

«Мы скорректировали это так, чтобы это было повторение и можно было безболезненно пропустить. Мы не заставляли детей обязательно приходить и не приходить. В среднем около трети [учеников] отсутствует в школе», — уточнил он.

Пратусевич также рассказал, какие рекомендации по выбору формы обучения давались родителям в математическом лицее №239.

«Здесь рекомендация была простая: если у вас пожилые родственники или далеко ехать в переполненном метро, то тогда оставайтесь дома. За эти пять дней вы ничего не потеряете», — добавил директор.

Дистанционное обучение – это не новость

На пресс-конференции ведущий Артем Галицын поднял вопрос о страхе многих родителей перед новой формой обучения. Однако Константин Тхостов с уверенностью заявил, что дистанционное обучение — это не что-то новое для российской системы образования.

«Оно распространено в высшей школе и давным-давно существует на площадке среднего образования. Школы давно апробировали и используют с различными категориями обучающихся дистанционные формы обучения. Это абсолютно не новость», — заверил он.

Подтвердил слова Константина Тхостова и «учитель года» Илья Демаков, который заявил, что практика взаимодействия ученика и учителя в образовательном процессе через дистанционное обучение уже неоднократно использовалась. По его словам, эпидемии обычного гриппа часто становятся причиной тому.

«Тогда значительная часть наших обучающихся получает задание удаленно. Бывают другие обстоятельства, которые связаны с олимпиадным движением и спортивной деятельностью наших учеников», — объяснил член Центрального штаба ОНФ.

К тому же Демаков убежден, что само дистанционное образование не огранивается ситуацией «когда мы садимся к экрану, что-то происходит онлайн». Он подчеркивает, что все преподаватели имеют должную квалификацию для обучения школьников в такой форме.

«Дистанционное образование — это очень разветвленная система способов работы, которая освоена и практикуется учителями», — напомнил он.

Проректор Балтийского государственного технического университета «Военмех» Марат Гогуадзе назвал дистанционное обучение еще одной формой образовательного процесса. Как утверждает Гогуадзе, перевод на дистанционное обучение показывает гибкость российского образования.