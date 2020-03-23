Директор лицея рассказал, как решить проблему списывания на дистанционном обучении

Санкт-Петербург, 23 марта. Переход на дистанционное обучение не означает, что школьники будут списывать все из Интернета и ухудшат свое состояние здоровья, считают участники конференции в пресс-центре в Медиагруппе «Патриот», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Начальник отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Максим Винокуров отметил, что при переходе на удаленку будут соблюдаться рекомендации Министерства просвещения России. В частности, указал эксперт, рекомендуется сократить продолжительность урока до 20-30 минут.

Говоря о списывании, директор президентского физико-математического лицея №239 Максим Пратусевич напомнил о прокторинге — контроль за экзаменуемыми. По его словам, он позволяет с достаточной степенью достоверности проследить за тем, чтобы ученик не списывал. Более того, есть опыт дистанционного написания вступительных работ, где экзамен пишется под видеонаблюдением.

«Также все зависит от задания. Давать не то задание, которое можно списать, а то, списать которое будет не с чего. Вот и все», — подчеркнул Пратусевич.

Напомним, в связи с распространением по всему миру нового типа коронавируса в России было принято решение о переводе школьников и студентов на дистанционное обучение. Более того, досрочный этап сдачи ЕГЭ перенесли на июнь.