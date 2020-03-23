В России усилят контроль цен на социально значимые продукты

Москва, 23 марта. Федеральная антимонопольная служба с 23 марта усиливает контроль над ценами на социально значимые продукты. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в ведомстве, особое внимание будет уделено хлебобулочным изделиям, а также крупам, мясу, яйцам, маслу, овощам и фруктам. Как добавили в ФАС, ведомство будет ежедневно, в том числе в выходные, мониторить цены на продукты в сетевых магазинах. Кроме того, еженедельно проверять цены на прилавках российских магазинов будут коммуникационный центр правительства, Росстат, ФНС и Минпромторг.

В ФАС подчеркнули, что профильные министерства и ведомства должны ежедневно отслеживать наличие в магазинах продуктов питания, детских товаров, лекарств и медицинских изделий.

Ранее руководитель PR-службы киносети «Формула Кино / Синема Парк» Артем Саргсян прокомментировал рекомендации Минкультуры России приостановить работу. Менеджер заметил, что подписанный министром Ольгой Любимовой документ формально «не является достаточно законным основанием» для закрытия кинотеатров.

Он добавил, что на этом основании можно будет урегулировать ситуацию с арендодателями и зарплатой персоналу. Саргсян не стал оценивать возможные убытки. Он подчеркнул, что ситуация меняется очень быстро. По мнению менеджера, представители кинобизнеса должны действовать сообща, чтобы вернуть отрасль хотя бы на уровень прошлого года. Однако безопасность зрителей должна стоять на первом месте.

Напомним, что Минкультуры России порекомендовал закрыть кинотеатры с 23 марта в качестве одной из мер по борьбе с распространением коронавируса.