Коронавирус повысил спрос на авиатакси в России — борта теперь обрабатывают от COVID-19

Россияне предпочитают авиаперелеты поездкам на наземном транспорте. Так быстрее, безопаснее и, что самое главное, приходится контактировать с минимальным количеством посторонних людей — в дни паники из-за пандемии COVID-19 это становится чуть ли не главным пунктом при выборе частных авиаперевозок. Кроме того, крупные российские перевозчики фиксируют увеличение нагрузки в направлении курортов юга страны. Журналисты Федерального агентства новостей выясняли, как в условиях распространения коронавируса меняется рынок гражданской авиации России.

Пандемия коронавируса заставила изолироваться от общественного транспорта представителей бизнеса. Те, кто может позволить себе заплатить за проезд за пределы региона сотни тысяч рублей, выбирают частную гражданскую авиацию. Актуальна эта тенденция стала для тех, кто решил самоизолироваться и улететь подальше от городской суеты. Собеседники Федерального агентства новостей утверждают, что сейчас, как никогда, стали интересны частные вертолетные перевозки, которые организовываются для конкретного заказчика. Салоны небольших вертолетов обрабатывают дезинфицирующими средствами, которые убивают опасные бактерии и даже COVID-19.

«Если в январе было около одного-двух рейсов в день, то сейчас ежедневно мы выполняем вдвое больше. В исключительных случаях может быть до пяти рейсов в сутки. Сейчас прослеживается резкое увеличение спроса на частные вертолетные рейсы на территории в том числе Северо-Западного федерального округа. Так, из Петербурга теперь чаще летят в отдаленные уголки регионов — базы отдыха и санатории Карелии, а также в отдаленные районы Ленинградской области. Из столицы России стали чаще летать в Тульскую, Ярославскую, Калужскую области, увеличен спрос на частные самолеты также в направлении Сочи, Красной поляны. Многие клиенты интересуются, обрабатываются ли борта вертолетов и самолетов дезинфицирующими средствами, в том числе и от коронавируса», — сообщила Федеральному агентству новостей замглавы компании «Вертолетная тема» Ольга Селиванова.

В дни разбушевавшегося во всем мире коронавируса и остановки авиасообщения на фоне закрытия границ государств нелегкие времена переживают и крупные авиаперевозчики. Из-за отмены большинства зарубежных авиамаршрутов крупные авиакомпании взяли курс на внутренний рынок. Теперь больше самолетов будет летать не только в разные регионы страны, но и в сторону курортов Краснодарского края.

«Авиакомпании планируют переориентировать перевозки с международных на внутрироссийские. Авиакомпания «Россия» рассматривает возможность увеличения количества регулярных рейсов в города Черноморского побережья. Крупнейший туристический оператор страны и партнер авиакомпании «Россия» «Библио-Глобус» из-за закрытия границ также перераспределяет свои ресурсы на внутренние туристические направления, на популярные курорты Черного моря. Рассматривается выполнение рейсов не только из Москвы и Санкт-Петербурга, дополненных обширной региональной программой из 14 городов России. Сейчас обновленное расписание верстается», — сообщил Федеральному агентству новостей официальный представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков.

Все эти события спровоцированы распространением COVID-19 по всему миру, закрытием границ государствами, где обстановка с пандемией наиболее напряженная. Тем временем в Росавиации вместе с представителями МИД России заняты эвакуацией российских туристов: десятки тысяч человек оказались на территории чужих государств, когда те неожиданно закрыли авиасообщение.

«За прошедшую неделю из стран, где сложилась наиболее сложная ситуация, — Болгарии, Венгрии, Индия, Индонезии, Кипра, Молдавии, Испании, Франции и Черногории — российскими авиакомпаниями доставлено в Россию 19 942 человек, из них 4 547 иностранных граждан. За 20 и 21 марта доставлено 8256 пассажиров, из них 1268 — иностранцы. Накануне авиакомпаниями «Аэрофлот» и «Сибирь» в Россию доставлены пассажиры из Венгрии, Испании, Кипра, Молдавии, Австрии, Черногории. На гуманитарном рейсе из Лиссабона авиакомпании «Аэрофлот» 22 марта перевезено 289 пассажиров. Такие рейсы будут также выполнены 24 и 26 марта», — сообщили в Росавиации.

По информации ФАН, МИД России сформировал список из 30 стран, откуда оперативно требуется перевозка российских туристов. На одном из последних совещаний в Росавиации обсудили возможные варианты доставки россиян из Индонезии, Филиппин, Египта, Таиланда, стран Латинской Америки.