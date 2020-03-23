Директор петербургского лицея исключил работу заболевших учителей со школьниками

Санкт-Петербург, 23 марта. Директор петербургского президентского физико-математического лицея №239 Максим Пратусевич исключил работу учителей с симптомами болезни со школьниками.

По словам директора школы, при появлении первых признаков заболевания учитель может сообщить об этом в образовательное учреждение и остаться дома. Никто не заставляет учителей работать во время болезни, заявил Пратусевич.

«Могу сказать, что такого нет. В 8.30 звонит учитель и говорит, что у него температура, и он не придет. В 9.15 уже замена», ― рассказал он.

Член Центрального штаба ОНФ, «Учитель года» России Илья Демаков подтвердил, что учителя ответственно относятся к работе с детьми и не выходят на работу во время болезни, особенно если речь идет о текущей ситуации с распространением коронавируса.

«Вопрос болезни, тем более в нынешних условиях, исключает пребывание в школе. Когда учитель чувствует, что не может прийти, звоним завучу или шлем СМС ― оперативно замещают наш предмет. Совершенно очевидно, что учителя в разуме и понимают, что надо оставаться дома», ― добавил Демаков.

Проректор Балтийского государственного технического университета «Военмех» Марат Гогуадзе добавил, что больного сотрудника не допускают до преподавания, особенно в нынешних условиях.

«Никогда больного сотрудника не допустят до студентов. Сейчас перешли на дистанционное образование. Эта система в том числе распространяется и на преподавателей. Есть группа риска: возрастные сотрудники с сопутствующими заболеванием, приказом ректора они переведены на удаленную работу», ― рассказал Гогуадзе.

Представители петербургских образовательных учреждений приняли участие в пресс-конференции «Готовы ли российские школы и вузы к дистанционному обучению. Изменит ли коронавирус систему образования в России. Что такое дистанционное образование вообще», которая прошла в понедельник в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

В ряде российских регионов из-за карантина по коронавирусу школы и вузы ушли на досрочные каникулы или перешли на новый принцип работы ― дистанционное обучение. Участники пресс-конференции оценили готовность образовательных учреждений, учителей, школьников и родителей к новому формату обучения.