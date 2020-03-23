В Госдуме напомнили о важности дезинфекции смартфонов во время пандемии COVID-19

Москва, 23 марта. Мобильный телефон может сыграть роль переносчика коронавирусной инфекции COVID-19. Как объяснил Федеральному агентству новостей заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин, важно не только мыть руки, но и регулярно протирать экран смартфона специальными средствами.

«Коронавирус передается не только через кашель и поцелуи, но и посредством телефона. Человек может исправно мыть руки, а затем взять в руки смартфон, где различных патогенов иногда бывает больше, чем на сидении унитаза. На экране мобильного телефона вирус может сохраняться достаточно длительное время, поэтому важно его периодически обрабатывать», — сказал Говорин.

По его словам, смартфон можно обрабатывать одноразовой спиртовой салфеткой для инъекций или антибактериальным гелем для рук. Депутат подчеркнул, что делать это сделает регулярно, после каждого посещения публичных мест.

Говорин также напомнил, что COVID-19 можно передать через рукопожатия.

«Учитывая особенности этого коронавируса, важно также сократить до минимума рукопожатия. Если у вас есть возможность на расстоянии кивнуть головой, используйте ее. Человек может покашлять в руку, а потом пойти здороваться со всеми, разнося инфекцию», — пояснил парламентарий.

Мэр Саранска Петр Тултаев на оперативном совещании в понедельник, 23 марта, ввел мораторий на рукопожатия, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

«Есть рекомендации, которые нужно соблюдать… С сегодняшнего дня в администрации города, в муниципальных учреждениях и предприятиях вводим мораторий на рукопожатия», ― заявил Тултаев.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее стало известно, что возбудителем эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число носителей вируса во всем мире достигает 336 тысяч человек. От коронавируса погибло почти 15 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

В России зарегистрировано 438 случаев заражения коронавирусом. 17 человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц, погибших нет.

В качестве меры по противодействию распространения COVID-19 власти РФ с 18 марта по 1 мая 2020 года ограничили въезд иностранцев на территорию России. Минздрав настоятельно рекомендует всем гражданам соблюдать меры предосторожности, особенно людям, страдающим аутоиммунными заболеваниями, а также пациентам, получающим химиотерапию. В группе риска находятся и пожилые люди.

При этом врачи призывают не поддаваться панике. Для профилактики заболевания достаточно тщательно соблюдать меры личной гигиены, мыть руки и по возможности соблюдать режим самоизоляции.