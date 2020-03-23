Пратусевич рассказал об отличиях дистанционного обучения в России и на Западе

Москва, 23 марта. Дистанционное обучение в России и на Западе имеет свои отличия, свои преимущества и недостатки, поэтому о паритете сложно говорить. Об этом заявил директор президентского физико-математического лицея №239 Максим Пратусевич, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Медиагруппа «Патриот» в понедельник провела пресс-конференцию, на которой спикеры обсудили вопрос готовности российских школ и вузов к дистанционному обучению. Учебные заведения перешли на такую форму из-за распространения коронавирусной инфекции.

Пратусевича спросили, какие различия есть в дистанционном обучении в России и на Западе, кто лидирует в данном вопросе. Специалист напомнил о существовании нескольких так называемых «слоев» этой системы, которые нужно учитывать, отвечая на такой вопрос. В первую очередь, Пратусевич назвал материалы.

«В этом смысле в паритете мы находимся. Ресурсов таких очень много, где можно учиться самому, если ты хочешь», — сказал он.

Вторым «слоем» являются информационные системы, предназначенные для организации качественного взаимодействия с образовательным уклоном.

«Skype – это не система, которая заточена под образование. Здесь отечественных систем, к сожалению, нет, но есть общедоступные, на которых можно работать», — добавил Пратусевич.

Третьим эксперт назвал создание новой дидактики дистанционного образования. Он подчеркнул, что в этом вопросе Россия находится на вполне высоком уровне.

«Из опыта нашей школы: зимой мы сняли первый онлайн-курс. Первый в мире онлайн-курс для школьников. В этом смысле мы на лидирующих позициях находимся», — рассказал спикер.

Четвертый «слой», по его словам, связан с материально-техническим обеспечением.

«Здесь, в принципе, проблем нет. Разве что скорость Интернета в определенных местах», — заключил директор лицея.

Ранее член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге, директор лицея №369 Константин Тхостов рассказал о трудностях дистанционного обучения. По его словам, некоторые проблемы могут возникнуть у родителей учеников, которые, как правило, не являются активными пользователями Сети, но, тем не менее, должны через нее дистанционно контролировать успеваемость.