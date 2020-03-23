Стали известны результаты анализов Бузовой на онкологию и коронавирус

Москва, 23 марта. Популярная российская телеведущая и певица Ольга Бузова сдала анализы на онкологию, коронавирусную инфекцию и другие заболевания. Мать звезды Ирина сообщила, что с дочерью все в порядке.

Артистка ранее сообщила поклонникам, что на два дня легла в австрийскую больницу, чтобы сдать анализы. В списке тестов певицы были в том числе анализы на онкомаркеры.

По словам матери 34-летней исполнительницы, звезда «Дома-2» ежегодно сдает анализы и причин для беспокойства нет. Ирина Бузова отметила, что ее дочь становится мудрее и заботится о своем здоровье.

«Коронавируса у нее нет. Со здоровьем все хорошо», — сказала мать певицы в беседе с «Комсомольской правдой — Петербург».

Артистка также призвала своих поклонников регулярно проходить обследование. По ее словам, следует высыпаться, снизить уровень стресса, пить витамины и повышать иммунную защиту — это то, что нужно для здоровья, считает звезда.

«Что я уже сделала – я сдала все анализы крови. Обширный список, то есть абсолютно все – и гормональный профиль, и гемостаз, и лептиды, а также онкоскрининг», — уточнила бывшая жена российского футболиста Дмитрия Тарасова.

Кроме того, звезда сделала УЗИ всех органов, включая молочные железы и щитовидную железу, а также МРТ.