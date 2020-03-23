Критик Соседов заявил, что организаторы Евровидения ведут себя странно

Москва, 23 марта. Организаторам Евровидения нужно официально объявить даты мероприятия в онлайн-формате, считает музыкальный критик, шоумен и радиоведущий Сергей Соседов.

Он отметил, что конкурс был отменен из-за коронавируса, но Европейский вещательный союз (EBU) постоянно публикует в своих аккаунтах в соцсетях информацию о возможном проведении шоу в Сети.

«Пусть тогда они объявят официально даты проведения телеконкурса. EBU часто ведет себя странно и неавторитетно», — заявил Соседов в комментарии изданию Newinform.

Как сообщал ранее «Ридус», о том, что Евровидение-2020 отменяется Европейский вещательный союз официально объявил 18 марта. Информация появилась в микроблоге конкурса в Twitter. В сообщении уточнялось, что распространение коронавируса в Европе — и ограничения, введенные правительствами стран-участниц и властями Нидерландов, — привели к отказу от мероприятия в традиционном формате.

Участники петербургской группы Little Big, которая должна была представлять Россию на Евровидении, поблагодарили всех за поддержку и верил в их победу!

«Пусть CorUNOvirus продолжается, несмотря на коронавирус», — подчеркнули артисты в обращении к поклонникам в своем Instagram.

По мнению музыкантов, отмена соревнования стало единственным правильным решением в условиях пандемии COVID-19, пишет «Царьград».