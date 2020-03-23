Проректоры «Военмеха» и Герцена рассказали, как коронавирус изменил жизнь университетов

Студентов петербургских вузов переводят на дистанционное обучение в связи с распространением коронавируса. О том, как противодействуют пандемии COVID-19 в высших учебных заведениях, будут ли студенты получать стипендию на «дистанционке» и что делать иностранным абитуриентам в сложившейся ситуации, рассказали проректоры двух университетов Северной столицы Михаил Пучков и Марат Гогуадзе в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Студенты выходят на удаленку

Проректор по инновационной деятельности и информационным технологиям Российского государственного педагогического университета (РГПУ) имени А. И. Герцена Михаил Пучков рассказал, что вуз полностью перешел на дистанционное обучение. Некоторые студенты уехали домой, но это не мешает им получать знания.

«Это абсолютно их право. Граница открыта, у нас город не на карантине. Поэтому здесь — исходя из той ситуации, которая складывается лично у этого студента. Но в данном случае, если он ездит домой, все равно имеется доступ к нашей электронной образовательной среде, и студент точно так же может проходить обучение. Нет разницы, где он сейчас находится, — он все равно участвует в нашем образовательном процессе», — сказал Пучков в беседе с ФАН.

Проректор по социально-воспитательной работе и внешним связям Балтийского государственного технического университета (БГТУ) «Военмех» имени Д. Ф. Устинова Марат Гогуадзе отметил, что в этом вузе тоже переходят на дистанционное образование, но частично.

«Нашего вуза это не в полной мере касается: все-таки, у нас есть закрытые тематики, где мы просто уменьшили количество студентов, которые могут находиться в аудитории. Проводятся индивидуальные занятия. Это очень маленькая закрытая часть занятий. Плюс у нас есть дежурства преподавателей на кафедрах: студент может записаться на какое-то время и, если ему не хватает дистанционного общения, задать вопрос лично. Конечно же, ему придется измерить температуру, у сотрудника будут средства индивидуальной защиты, но в целом данный канал у нас полностью не отрезан — возможность получить консультацию и знания в режиме настоящего времени остается при острой необходимости. Мы не хотим ограничивать возможность студентов в том, чтобы общаться вживую с преподавателем», — сказал Гогуадзе.

Что происходит в общежитиях

В университетских общежитиях также предпринимают необходимые меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

«Отдельно по общежитиям есть распоряжение министерства высшего образования и науки, мы его полностью выполняем. Конечно, это контроль за санитарным состоянием общежития и самочувствием студентов, наблюдение за ними», — сказал проректор РГПУ имени Герцена.

В общежитиях «Военмеха» создали специальные блоки, куда изолируют студентов с подозрением на ОРВИ.

«До всех студентов в общежитии доведено, какие меры предосторожности нужно соблюдать: мытье рук, маски, рекомендации не посещать массовые мероприятия, ограничить передвижение на общественном транспорте, из рекомендаций Роспотребнадзора — касательно поцелуев и объятий, проветривания комнат. В общежитии каждом — у нас их три — созданы отдельные блоки. В случае, если у человека проявляются симптомы ОРВИ, не дай бог — инфекционного заболевания: температура, кашель, насморк и так далее, — он должен незамедлительно сообщить коменданту общежития. Комендант помещает его в специально оборудованное помещение. После этого вызывают скорую помощь, и уже медики принимают то или иное решение. Потому что мы не являемся специализированным медперсоналом, который может поставить диагноз, но меры, чтобы максимально быстро изолировать человека с признаками ОРВИ, у нас предприняты в каждом общежитии. Человек будет оперативно изолирован, чтобы не допустить распространения инфекции», — сказал Марат Гогуадзе.

Переход на дистанционное обучение вовсе не означает, что вся общественная и научная жизнь в университете замерла. Учащиеся «Военмеха», например, продолжат готовиться к круглым столам, посвященным 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«У нас будут организованы, причем посредством Instagram, Skype, внутренней электронной среды, и круглые столы — мы готовимся к 75-летию Победы. У нас есть добровольческое движение «Добромех» — мы будем помогать органам местного самоуправления поздравлять ветеранов с наступающим праздником. Потому что, к сожалению, сейчас в городе тоже отменены массовые мероприятия, и вручить медали в торжественной обстановке не представляется возможным. Мы считаем, что все равно эти награды должны дойти до тех, кто защищал нашу родину, и благодаря кому мы сейчас живем под светлым небом», — добавил Гогуадзе.

А стипендии платить будут?

Все стипендиальные выплаты студентам будут сохранены, подчеркнули собеседники ФАН.

«Да, в абсолютно стандартном режиме — никаких изменений в стипендиальном обеспечении нет. Все студенты точно так же получают стипендии», — сказал проректор РГПУ Михаил Пучков.

«Стипендиальные выплаты уже все назначены. Что касается социальной государственной стипендии и повышенной социальной государственной стипендии: студенты, во-первых, могут прислать свое заявление со справками по почте. Мой отдел перешел в режим сокращенного дня, но прийти и подать документы индивидуально тоже можно. Мы стараемся не допускать массового скопления студентов в помещениях, и при этом не отрубаем полностью возможность живого общения», — отметил проректор БГТУ Марат Гогуадзе.

Что делать иностранным абитуриентам

И Михаил Пучков, и Марат Гогуадзе выразили надежду, что иностранные абитуриенты не останутся «за бортом» из-за мер, которые предпринимают государства в рамках борьбы с коронавирусом. Проректоры вузов рассказали, как иностранец может поступить в российский университет.

«Для иностранного гражданина есть два разных пути: с одной стороны, он может участвовать в обычном конкурсе — никак не отличается от российского гражданина. Если доступ в Российскую Федерацию уже есть, и Российская Федерация на этот момент открыта, а с точки зрения юридических документов у абитуриента есть виза, он приезжает, подает документы, и, так как у него нет ЕГЭ, сдает экзамены. В данном случае абсолютно точно так же [есть] электронная система регистрации — она у нас сделана в том числе на английском и китайском языках — и он (абитуриент. — Прим. ФАН) удаленно может заранее нам все документы прислать. А если доступ не будет открыт в Российскую Федерацию, то можно будет рассмотреть какие-то другие варианты, но пока мы их не рассматриваем. В принципе, на текущий момент развитие технологии личных кабинетов позволит в полностью электронном виде прислать все документы. Насколько это необходимо, покажет ситуация, но пока — это абсолютно плановый режим подготовки приемной кампании», — сказал Михаил Пучков.

Марат Гогуадзе, в свою очередь, выразил надежду, что работу с иностранными абитуриентами можно будет организовать дистанционно. Кроме того, у «Военмеха» уже есть опыт выездных экзаменационных комиссий.

«У нас уже есть практика, когда наша комиссия выезжает к базовому партнеру — это университет, школа, либо другое учреждение, — и уже выездная комиссия принимает результаты вступительных экзаменов. Того, что иностранные студенты останутся за бортом, я думаю, не будет. Во-первых, время нам позволяет, а если это не решится в ближайшие месяцы, то, в крайнем случае, наверное, на уровне министерства будет принято решение в каких-то исключительных случаях увеличить срок подачи документов, увеличить срок вступительных экзаменов, [будет] решение о дистанционных экзаменах. Думаю, на данный момент предпосылок, что будут какие-то ограничения в правах тех, кто хочет поступить, пока что нет. Уверен, все будет хорошо, и вузы как работали в полную силу, так и будут работать. <…> В целом, полагаю, система образования наша выстоит, и все будет хорошо», — сказал Гогуадзе.

Как будут работать диссоветы

Сроки защиты кандидатских и докторских диссертаций в РГПУ имени Герцена пока не переносили. Однако, как подчеркивает Пучков, и здесь эпидемиологическая обстановка может внести свои коррективы.

«Пока никаких переносов нет. Но, опять же, мы работаем по факту ситуации. Если будут какие-то дополнительные указания от министерства по Санкт-Петербургу, Роспотребнадзора, то, конечно, будут немного сдвинуты сроки — это, в принципе, современное законодательство позволяет вузам — немножко сдвигать сроки защит. Главное, чтобы в итоге общая образовательная программа была освоена студентами», — подчеркнул он.

А вот в «Военмехе» заочники уже успели защитить диссертации. В следующий раз диссоветы планируют собраться уже летом.

«Следующая защита диссертаций у нас будет проходить ближе к концу июня: середины июня до конца июня раскиданы. Если будет необходимость перенести сроки на конец июня — на июль, мы сроки перенесем. Поймите, что меры будут приниматься оперативно по ситуации. Не думаю, что кто-то захочет оставить студента без диплома», — резюмировал Гогуадзе.

Напомним, в конце декабря власти Китая сообщили о вспышке заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. По последним данным, число заболевших в мире превысило 335 тысяч человек. Всего от коронавируса умер 14641 человек, выздоровели — 98333 человека. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавирусной инфекции пандемией.