Вассерман рассказал, у кого Аваков списал предложения по оказанию помощи украинцам

Политический аналитик и интеллектуал Анатолий Вассерман уверен, что Украине не хватит средств для реализации предложенных главой МВД Украины Арсеном Аваковым мер поддержки населения.

Ранее Аваков на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что во время карантина из-за эпидемии COVID-2019 власти Украины должны ввести выплаты из государственного бюджета для оставшихся без средств к существованию украинцев, а также предусмотреть для них льготы на коммунальные услуги до 75% и запретить увольнение сотрудников.

По словам главы МВД Украины, из-за коронавирусной инфекции многие предприятия могут закрыться, в результате чего буквально через месяц «у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства». Именно по этой причине власти страны должны разработать дополнительные меры поддержки населения.

«Должны быть введены специальные выплаты из государственного бюджета — как кризисное обеспечение по вынужденной безработице... около 2,5-3 тысяч гривен [8300 рублей] в месяц... На время карантина предусмотреть льготы по ряду коммунальных платежей до 50%-75%», — написал министр.

Кроме того, Аваков выступил с предложением остановить на время карантина «начисление процентных ставок по категориям кредитов для частных лиц», а «на государственных предприятиях и госслужбе, предприятиях бюджетного финансирования запретить увольнение работников или отправку их в неоплачиваемые отпуска».

Для реализации таких планов, по мнению Авакова, Украине придется пойти на экстраординарные шаги: пересмотреть государственный бюджет и создать стабилизационный фонд для обеспечения антикризисных мер. Также правительство должно будет увеличить дефицит госбюджета, заключить новое соглашение с МВФ и провести реструктуризацию внешних долгов.

Комментируя предложение главы МВД Украины, известный российский политический аналитик и интеллектуал Анатолий Вассерман в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что рвение Авакова помочь населению своей страны можно только приветствовать, однако на это у Киева просто не хватит средств.

«Я очень рад, что Аваков следит за заседаниями правительства Российской Федерации, поскольку там эти меры недавно довольно подробно обсуждались. Но есть одна небольшая разница между Украиной и остальной Россией, а именно — Украина не располагает средствами и на сотую долю своих пожеланий. В частности, все выплаты, которые намечены правительством России, идут из заранее сделанных накоплений, а то и из текущих доходов бюджета, тогда как выплаты, предложенные Аваковым, можно сделать, влезая в новые долги, что для Украины уже довольно трудно, ибо на возврат долгов Украины уже практически никто не рассчитывает... И новые кредиты им дает разве что МВФ, и то — для погашения предыдущих. Либо просто напечатать новые гривны, которые вообще ничем не обеспечены, даже кредитами МВФ, и добиться соответствующего обесценивания», — объясняет собеседник ФАН.

И действительно, предложения Арсена Авакова как под копирку списаны с решений российского правительства, разница лишь в том, что правительству РФ есть за счет чего исполнять свои обещания, а вот украинское ничем подобным похвастаться не может.

Напомним, согласно последним данным, на Украине лабораторно подтверждены 73 случая заражения коронавирусной инфекцией, три из них с летальным исходом, один пациент выздоровел. С 12 марта по 3 апреля кабинет министров страны ввел карантин во всех учебных заведениях и запретил массовые мероприятия. В настоящее время не работает метро, в столице в общественном транспорте можно перевозить не больше десяти пассажиров, причем все должны быть в масках.