Директор петербургского лицея рассказал о трудностях дистанционного обучения

Санкт-Петербург, 23 марта. Дистанционное образование школьников может столкнуть их родителей с определенными трудностями, поскольку не все готовы оперативно реагировать на вызовы современности. Такое мнение выразил член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге, директор лицея №36 Константин Тхостов.

В медиацентре «Патриот» он вместе с другими приглашенными экспертами обсудил готовность российских школ к дистанционному обучению. Напомним, что ряд российских регионов в связи с распространением коронавируса перевел школы и вузы на новый образовательный формат.

По мнению Тхостова, дистанционное обучение может вызвать трудности у родителей учеников, которые, как правило, не являются активными пользователями Сети, но, тем не менее, должны через нее дистанционно контролировать успеваемость. В качестве примера директор петербургского лицея привел работу с электронным дневником.

«Электронный дневник — средство коммуникации между школой и ребенком, школой и родителями. Но если родитель только сейчас столкнулся [с новшеством, могут быть проблемы]: первое — вход [в учетную запись], второе — попадание на страницу ребенка. Сейчас время задуматься. Проблема состоит в том, что наше сознание не позволяет оперативно реагировать на вызов», — отметил эксперт.

При этом Тхостов добавил, что у дистанционного образования есть и определенные плюсы. В частности, когда ребенок заболевает, он не идет в школу, а продолжает оставаться дома и не запускает цепочку заболеваемости в классе.

По словам эксперта, это спасает его и целый коллектив от возможных осложнений и не отбрасывает никого от учебного процесса.