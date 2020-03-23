«Военмех» предотвратил эпидемию коронавируса, отправив китайских студентов в карантин

Санкт-Петербург, 23 марта. Руководству Балтийского государственного технического университета «Военмех» удалось предотвратить массовое распространение коронавируса, отправив иностранных студентов на карантин. Об этом заявил проректор «Военмеха» Марат Гогуадзе, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Гогуадзе стал участником пресс-конференции «Готовы ли российские школы и ВУЗы к дистанционному обучению. Изменит ли коронавирус систему образования в России», которая состоялась 23 марта в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

По его словам, в «Военмехе» обучается большое количество студентов из Китая, часть из которых прибыла в Петербург до объявления пандемии кронавируса.

«Приехали 29 января, они были изолированы в отдельный блок, было установлено регулярный замер температуры. Мы оперативно выявили троих студентов, у которых были признаки ОРВИ, госпитализировали их в Клиническую инфекционную больницу имени С. П. Боткина. Слава богу, никак страшных диагнозов не подтвердилось», — пояснил Гогуадзе.

Он также добавил, что позднее иностранные студенты были помещены в отдельный блок. В настоящее время они продолжают учебу в дистанционном режиме. Иностранные студенты, которые не успели вернуться в Петербург до объявления пандемии также переведены на дистанционное обучение.

«У каждого студента есть свой личный онлайн-кабинет. Дистанционное образование не является чем-то новым в России. Просто в последнее время стали об этом больше говорить», — добавил Гогуадзе.

В свою очередь проректор по инновационной деятельности и информационным технологиям РГПУ имени А.И. Герцена Михаил Пучков отметил, что дистанционное обучение представляет собой одну из форм образовательного процесса. По его словам, высшие учебные заведения Петербурга частично перешли на дистанционный режим обучения после того, как был закрыт въезд в РФ для граждан Китая.

«Соответственно мы уже в феврале большое количество наших студентов перевели. Позднее ВУЗ полностью перешел на дистанционный режим обучения, который будет продолжаться до 6 апреля», — пояснил проректор РГПУ имени Герцена.

Он также добавил, что в каждой образовательной программе есть электронный курс, который включает в себя вебинары и другие механизмы дистанционного обучения.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источников эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 292 тысяч человек. От вируса погибло более 15 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

В России зарегистрировано 438 случаев заражения коронавирусом. 17 человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц, погибших нет.

Многие эксперты уверены, что к созданию и распространению коронавируса причастны власти США. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском Ухани.