Доктор Мясников объяснил, почему «сиди дома» не сработает в борьбе с коронавирусом

Москва, 23 марта. Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников, высоко оценил эффективность мер российских властей по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, и сравнил действия Москвы с западными странами в борьбе с заболеванием.

Врач отметил, что в Италии, которая на сегодняшний день является лидером по числу летальных исходов от коронавируса и занимает первое место по количеству заболевших в Европе, упустила момент, когда можно было не допустить таких масштабов инфицирования. По его мнению, итальянские власти забили тревогу, когда «нарыв уже вскрылся».

Мясников подчеркнул, что Россия находится «на недосягаемой для других стран высоте», поскольку сразу же отреагировала на вспышку вируса в КНР и взяла на контроль ситуацию. Он также назвал преимущество России перед Европой в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Он также раскритиковал Европу за нехватку больничных коек, в связи с чем больные с легкой формой инфекции отсиживаются дома, но по факту заражают окружающих.

«Казалось бы логично: раз патогномоничного лечения нет, и у тебя всего лишь легкое недомогание — сиди дома и не заражай других, в больнице тебе делать нечего! Но вот это «сиди дома», вероятно, не срабатывает: то родственники зашли, то на секундочку выглянули собачку выгулять, то еще что, — написал эксперт в своем Telegram-канале. —Иначе откуда такой рост заболеваемости?! А у нас всех с симптомами в больницу и под замок! Сбежал — тебя с полицией обратно. Но и результат налицо!»

По его мнению, итальянские больницы «захлебнулись» больными в том числе из-за того, что меры по недопущению распространения вируса были предприняты поздно.

«Последующие сутки тяжелые больные стали поступать десятками. Стало ясно, что где-то была упущена серьезная вспышка коронавирусной инфекции. <…> Были начаты известные сегодня всем карантинные мероприятия, но пока они набирали силу, за две недели сотни больных уже переполнили доступные реанимационные койки», — подчеркнул доктор Мясников.

Он добавил, что с такими инфекциями как коронавирус нужно бороться всем вместе — и врачам, и органам власти.