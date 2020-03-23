Стало известно о страданиях Смолова на карантине в Испании

Мадрид, 23 марта. Нападающий испанского футбольного клуба «Сельта», игрок сборной России Федор Смолов неделю провел на карантине по коронавирусу. Издание Marca рассказало подробности изоляции спортсмена.

СМИ рассказало о страданиях игрока: Смолов провел неделю в одиночестве в городе Виго, футболист не выходил на улицу. Общаться с близкими россиянин может только через Интернет или по телефону.

При этом Смолов проведет на карантине еще минимум три недели. Футболист не оставляет тренировки и соблюдает все требования тренера по физподготовке. В аналогичной ситуации оказался и партнер Смолова по команде ― Пионе Систо.

Испания стала одним из крупнейших очагов распространения коронавируса. По последним данным, в стране подтверждено более 28 тысяч случаев заболевания коронавирусом, погибли более 1,7 тысячи человек.

О переходе Смолова в «Сельту» из Виго стало известно в конце января 2020 года. До этого российский форвард защищал цвета московского «Локомотива». Соглашение на аренду 29-летнего форварда рассчитано до конца текущего сезона.

Ранее главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия рассказал, что форвард Федор Смолов отличается от типичного россиянина. По его словам, Смолов ― экстраверт и отлично говорит по-английски. Кроме того, главный тренер «Сельты» считает, что Смолову не понадобится много времени на адаптацию, если российский футболист будет сконцентрирован.