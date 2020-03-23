Какие фейки о коронавирусе распространяли российские СМИ и иноагенты за прошедшую неделю

Либеральные издания и прозападные СМИ-иноагенты за прошедшую неделю неоднократно использовали тему распространения коронавируса для создания панической атмосферы в обществе. Публикуем подборку наиболее опасных фейков, способных вызвать общественный резонанс, как напоминание, что не стоит доверять непроверенным вбросам и «информационным террористам».

«Домой за полмиллиона»

Телеканал «Настоящее время» (признан иноагентом) обнародовал на своем сайте материал о застрявших за рубежом россиянах, которым «Аэрофлот» предлагал улететь обратно на родину за огромную сумму денег. По данным журналистов, побеседовавших с посетителями аэропортов, билеты из Греции на семью из четырех человек с пересадкой в Европе стоили 550 тысяч рублей. При этом возможности выбрать авиаперевозчика не было из-за того, что ситуация с распространением коронавируса вынудила многие иностранные государства ограничить авиасообщение.

Позднее выяснилось, что информация о высокой стоимости билетов из Греции в Россию — фейк. Авторы Telegram-канала «Минправды», специализирующиеся на раскрытии дезинформации и лжи, опубликовали сведения о стоимости билетов. Из Афин в Москву прямым рейсом в эконом-классе или с пересадкой в Лондоне можно было улететь за 10-11 тысяч рублей (за одного человека).

«Эхо смерти»

Радиостанция «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова опубликовала расшифровку интервью с политологом Валерием Соловьевым. В беседе с журналистами эксперт, сославшись на свои источники информации, заявил, что в России якобы было зарегистрировано 1,6 тысячи смертей от коронавируса, а общее количество заболевших — около 180 тысяч. По словам политолога, сведений нет в открытом доступе, так как государство якобы скрывает истинное положение вещей.

На материал СМИ обратила внимание Генпрокуратура РФ. «Эхо Москвы» обвинили в злоупотреблении свободой массовой информации и в распространении заведомо недостоверных сведений, имеющих общественное значение. В прокуратуре заявили, что распространение подобных материалов ведет к эскалации панических настроений и риску возникновения общественных беспорядков. За распространение фейка о погибших от коронавируса «Эху» грозит до 500 тысяч рублей штрафа. В настоящее время материал удален с сайта радиостанции.

Карантинная столица

В мессенджерах на протяжении нескольких дней анонимы распространяли целую серию фейков, связанных с закрытием Москвы на карантин из-за коронавируса. В Telegram-каналах сообщалось, что мэрия столицы планирует задействовать «План В», если число заболевших достигнет более 800 человек. В таком случае город придется полностью закрыть. Дезинформацию о карантине в Москве распространяли «Открытые медиа» Михаила Ходорковского, ссылаясь на неназванные источники, близкие к мэрии.

Одновременно с информацией о карантине в мессенджерах запускали слух об ограничении пассажиропотока в столице. Telegram-канал «Беспощадный пиарщик» сообщал об инцидентах с недопуском жителей Подмосковья в город сотрудниками ГИБДД.

Однако указанная информация не имеет никакого документального подтверждения, на что обратили внимание в «Минправды». Как отметили авторы канала, с учетом массовости мероприятия по недопуску жителей области в город беседа с сотрудниками ДПС должна была попасть на камеру видеорегистратора, однако никаких записей нет. Равно как и каких-либо иных доказательств, кроме сообщений в мессенджерах. Этот же фейк поддерживали «Открытые медиа», публикуя сведения о том, что власти города обсуждают меры ограничения пассажиропотока.

В мэрии Москвы официально опровергли сведения о переводе города на карантин. Гульнара Пенькова, пресс-секретарь Сергея Собянина, заявляла, что информация является клеветнической и просила жителей столицы не обращать внимание на вбросы, писали РИА Новости. Данные о недопуске жителей области в город были опровергнуты в официальном сообщении ГУ МВД по Московской области.

«Алкогольная панацея»

В интервью радиостанции «Говорит Москва» протоиерей Леонид Калинин исключил возможность заражения коронавирусом во время евхаристии в том случае, если люди будут употреблять кагор, в котором содержится алкоголь.

«Как говорят вирусологи-специалисты, содержание алкоголя в веществе таинства — это кагор — достаточно высокое, чтобы убить вот эти вирусы», — заявил Калинин.

Информация была оперативно опровергнута практикующими врачами и вирусологами, которые поспешили объяснить, что алкоголь при распространении вируса принесет больше вреда, чем пользы.

Главный врач клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина Денис Гусев рассказал журналистам телеканала «Санкт-Петербург» о вреде алкоголя. По словам эксперта, алкоголь обладает иммуносупрессивным эффектом, то есть ослабляет иммунитет человека и делает его уязвимым к заболеваниям.

Врачи отмечают пользу алкоголя в борьбе с коронавирусом только в одном случае — использовании спирта в качестве антисептика для промывания рук или приборов. И то с оговоркой — личная гигиена и рекомендации вирусологов по профилактике заболевания должны стоять в приоритете.

«Инфицирование социальных сетей и мессенджеров»

На сегодняшний день неофициальные источники распространения информации — соцсети, мессенджеры (Telegram, WhatsApp, Viber и другие) — являются главным «агрегаторами» недостоверных сообщений о распространении коронавируса и методах борьбы с ним. Некоторые вбросы впоследствии освещаются в СМИ. Обратим внимание на некоторые из них, потрясающие фантазией и глупостью.

Можно получить сведения, что в РФ якобы фурами вывозят трупы из городов. При этом спецмашины закамуфлированы под грузовики крупных торговых сетей. Это фейк, и он очень схож с волной дезинформации о транспортировке мертвых грузовиками после пожара в «Зимней вишне». Анонимы распространяют информацию о введении в Россию карантинных войск ООН в том случае, если число заболевший в стране превысит 10 тысяч человек. В мессенджерах рассказывают, что таксисты и курьеры ищут на помойках, а потом продают использованные маски. Особо талантливые вруны сообщают о тайном вскрытии и последующей кремации тысяч россиян. Подробный список ложных инфоповодов опубликовал телеканал «Царьград».

Почему мы обращаем внимание на фейки и делаем акцент на их опасности? Дело в том, что «слухи» давно стали «медийным инструментом» в руках заинтересованных лиц, преследующих свои цели. Вбросы используют не только блогеры ради шутки и привлечения внимания, как это было в январе-феврале 2020 года при съемке пранков. Распространяют дезинформацию через СМИ и другие источники — зарубежные спецслужбы, а также специально подготовленные «информационные террористы». Тиражирование ложной информации ведет к общественным беспорядкам, созданию социального коллапса, экономическим потерям и другим проблемам. Поддерживать панику — это создавать сложности самим себе.

О кибератаках, связанных с коронавирусом, ранее рассказывал гендиректор Group-IB Илья Сачков. По данным эксперта, было зафиксировано три волны дезинформации. Одна из них специально распространялась в мессенджерах и была сфокусирована на женской целевой аудитории. Женщин и матерей проще подтолкнуть к действиям, так как они озабочены здоровьем близких, особенно детей. По информации ФСБ, большая часть фейков была «заброшена» из-за границы.

Напомним, Роскомнадзор предупредил СМИ и интернет-ресурсы об ответственности за распространение ложных данных о разрастании нового типа коронавируса. В отношении нарушителей будут применяться жесткие санкции: штрафы, издания и телеканалы могут лишиться лицензий. РКН работает в тесной связке с Генпрокуратурой РФ.